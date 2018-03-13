Yatırım Fonları

Yatırım fonlarında 13/03/2018 itibari ile toplam 329 fondan 256 tanesi yükselirken 72 tanesi değer kaybetti. Yatırım fonlarının portföy değeri ise 49,8 Milyar TL oldu.

Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.28 oranında artış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 1.03 arttı. Yatırım fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 16.43 oldu. Yatırım fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 3,560,930 oldu. Hisse fonlarının ortalama günlük getirisi yüzde 0.83 oldu.

Hisse fonları son bir ayda yüzde 3.83 kazandırırken BİST 100’ün son bir aydaki getirisi yüzde 3.13 oldu. Hisse fonlarının son bir aydaki getiri ortalaması BİST 100 Endeksi’nin üzerinde gerçekleşti. Altın fonlarına bakıldığında ise son 3 ayda ortalama yüzde 4.99 değer kazandıkları görülüyor. Aynı dönemde cumhuriyet altınının getirisi yüzde 6.11 oldu.

Altın fonlarının getirisi cumhuriyet altınının altında gerçekleşti. Yatırım fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -1.24 ile 2.10 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Yatırım fonu yüzde 2.10 ile ADP olurken onu yüzde 2.08 ile GBG ve yüzde 2.08 getiri ile TAU takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Yatırım fonu yüzde -1.24 ile MAC olurken onu yüzde -0.53 ile AES ve yüzde -0.52 getiri ile TVF takip etti.

KARMA VE DEĞİŞKEN FON

Karma ve Değişken fonlarda 13/03/2018 itibari ile toplam 80 fondan 63 tanesi yükselirken 17 tanesi değer kaybetti. Karma ve Değişken fonlarının portföy değeri ise 6,4 Milyar TL oldu. Fonların portföy değeri bir önceki güne göre yüzde 0.25 oranında azalış gösterirken bir hafta öncesine göre yüzde 0.18 arttı. Karma ve Değişken fonları portföy değerindeki son bir yıldaki değişim ise yüzde 55.82 oldu.

Karma ve Değişken fonlarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 483,151 oldu. Karma ve Değişken fonlarının günlük ortalama getirileri yüzde -0.52 ile 0.95 arasında değişti. Günün en fazla değer kazanan ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde 0.95 ile SKA olurken onu yüzde 0.91 ile YAR ve yüzde 0.90 getiri ile VAF takip etti.Günün en fazla değer kaybeden ilk üç Karma ve Değişken fonu yüzde -0.52 ile TVF olurken onu yüzde -0.25 ile YOD ve yüzde -0.22 getiri ile YTP takip etti.

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