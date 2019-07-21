Volvo'da teknik sorun! Araçlarını geri çağırdı | Genel Haberler

Volvo'da teknik sorun! Araçlarını geri çağırdı
İsveçli otomobil devi Volvo’nun teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı.
İsveç basınında yer alan haberlerde, İsveçli otomobil devi Volvo’nun bazı modellerinin motorlarındaki teknik bir sebepten ötürü dünya çapında yarım milyona yakın aracını geri çağırdığı aktarıldı. Volvo Otomobil Basın Sorumlusu Stefan Elfström’e dayandırılan haberde, geri çağrılan modeller arasında V40, V60, V70, S80, XC60 ve XC90’ların olduğu belirtildi.
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