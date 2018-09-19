‹ Önceki Haber Danske Bank CEO'su istifa edecek Danske Bank CEO'su istifa edecek Sonraki Haber › Sivas'ta 7 çeşit yerli patates üretildi Sivas'ta 7 çeşit yerli patates üretildi

VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu

19.09.2018 - 12:02 | Son Güncelleme :
VakıfBank'tan üç yeni voleybol okulu

VakıfBank Spor Kulübü, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da üç yeni voleybol okulu açacak.

VakıfBank Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Topluma faydalı birey, Türk voleyboluna yetenekli sporcu yetiştirme amacıyla çalışmalarına devam eden VakıfBank Spor Kulübü, üç voleybol okulu daha açıyor. Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunan beş voleybol okuluna Bursa, Kocaeli ve Ankara Eryaman'da üç yeni okul ekleyen sarı-siyahlılar, geleceğin yıldızlarını aramaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yeni okulların 22 Eylül Cumartesi günü faaliyete başlayacağı ve 2004-2011 doğumlu kız çocuklarının eğitim alacağı belirtildi.

Sarı-siyahlıların yeni açılan voleybol okullarının yanı sıra İstanbul'da Ataşehir ve Üsküdar, İzmir'de Güzelbahçe ve Işıkkent, Ankara'da ise Batıkent'te bulunan beş voleybol okulunda da faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

VakıfBank Voleybol Okulları'nda öğrencilere temel voleybol bilgisi başta olmak üzere fiziki, teknik ve mental eğitimler verileceği bildirildi. Eğitimlerin ardından başarılı olan sporcuların, başta VakıfBank altyapısı olmak üzere Türk voleyboluna kazandırılacağı vurgulandı.


‹ Önceki Haber Danske Bank CEO'su istifa edecek Danske Bank CEO'su istifa edecek Sonraki Haber › Sivas'ta 7 çeşit yerli patates üretildi Sivas'ta 7 çeşit yerli patates üretildi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.017 TL        
BORSA
981 TL        
DOLAR
979 TL        
EURO
984 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.