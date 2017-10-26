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Vakıf Katılım Piyasa Yapıcısı unvanı olan ilk kamu bankası oldu

26.10.2017 - 14:03 | Son Güncelleme : 26.10.2017 - 15:18

Vakıf Katılım, İstanbul Altın Borsası’nda Haziran ayında başladığı fiziksel altın işlemlerinde kısa sürede yüksek işlem hacmine ulaşarak, 11 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Piyasa Yapıcısı olan ilk kamu bankası oldu.

Vakıf Katılım, İstanbul Altın Borsası’nda Haziran ayında başladığı fiziksel altın işlemlerinde kısa sürede yüksek işlem hacmine ulaşarak, 11 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında Piyasa Yapıcısı olan ilk kamu bankası oldu.

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle 2016 yılının Şubat ayında hizmete giren Vakıf Katılım, Haziran ayında İstanbul Altın Borsası’nda başladığı fiziksel altın işlemlerinde kısa sürede yüksek işlem hacmine ulaştı. Vakıf Katılım, gerçekleştirdiği yüksek işlem hacmiyle 11 Eylül 2017 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında ‘’Piyasa Yapıcılık’’ unvanını alan ilk kamu bankası oldu.

‘Piyasa Yapıcılık’ unvanını değerlendiren Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş:

“Vakıf Katılım olarak altın bankacılığını niş bir alan olarak görüyor ve bu konuda referans kamu bankası olmayı hedefliyoruz. Hükümetimizin yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara ilişkin aldığı kararlar çerçevesinde kısa bir süre önce Borsa İstanbul’da fiziki altın alım-satım faaliyetlerine başladık.  Gerçekleştirdiğimiz yüksek hacimli fiziki altın işlemlerimiz sonucunda Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasında Piyasa Yapıcısı olan ilk kamu bankası olarak altın bankacılığında etkili bir başlangıca imza atmış olduk.

Şubelerimiz kanalıyla hurda altın toplama konusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vakıf Katılım olarak kısa bir süre içerisinde hurda altın toplama uygulamasını sektörün lider kuruluşları ile işbirliği yaparak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.


Etiketler

  • piyasa
  • banka
  • Vakıf Katılım
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