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Vakıf Katılım Bankası'na siber saldırı

10.09.2018 - 08:50
Vakıf Katılım Bankası'na siber saldırı

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan hatalı döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa sürede püskürtülmüştür. Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir."


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