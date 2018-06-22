Üçüncü havalimanına ilk iniş Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İstanbul Avrupa Yakası’nda inşa edilen üçüncü havalimanına ilk inişi yaptı. Erdoğan iniş sırasında kokpit telsizinden “Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan TC Ank uçağı, dün saat 20.30’da üçüncü havalimanına iniş yaptı. Gaziantep’ten kalkan TC Ank, yapımı süren havalimanına ‘İst’ koduyla indi. TC Ank’ın hemen ardından Erdoğan’ın heyetini taşıyan TC İst uçağı da yeni piste iniş yapan ikinci uçak oldu.

Hürriyet'ten Özgür Altuncu'nun haberine göre; İniş sırasında kokpitte bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, pilot telsizinden kısa bir konuşma yaptı. Erdoğan, “Şu anda muhteşem bir havalimanını inşa etmenin gururu içerisindeyiz. Mimarından mühendisine emeği geçenleri kutluyorum. Pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla, muhteşem bir esere sahip olduk. Ben milletimiz için, ülkemiz için, tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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KALABALIK HEYET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılamak için Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve yönetim kurulu üyeleri, THY pilotları ve uçuş görevlileri havalimanında hazır bulundu.

Havalimanı inşaatında çalışan görevliler ile inşaatı gerçekleştiren İGA Konsorsiyumunda yer alan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, Mapa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Limak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Naci Koloğlu, Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu da karşılamada yer aldı.

MARKAMIZ OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanının resmi açılışının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirileceğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Bugün bir ortak TV yayını sebebiyle ve aynı zamanda havalimanımızın son durumunu kontrol için geldik. Gaziantep’ten buraya iniş yaptık. Bu inişle, muhteşem pistimizi, terminal binamızı görme fırsatı bulduk. Çoğu gitti, azı kaldı. Tüm kardeşlerimi kutluyorum.

29 Ekim’de bittiğinde, bu havalimanımız, yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Dünyanın sayılı, ilk üç havalimanından biri olacak. Hedef 2023’te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak.

Bununla bir numara olacak. İnşallah havalimanımız bizim prestijimiz olmanın ötesinde, markamız olacak.”

FİRMALARA TEŞEKKÜR

İnşaatı gerçekleştiren firmalara ayrıca teşekkür eden Erdoğan, “Beş firmamız büyük bir imtihan verdiler. Kolay bir süreç olmadı. Ne tür zorluklardan geçildiğini gayet iyi biliyorum.

Fakat dayanışma, birlik, beraberlikle bugünlere vardık. 29 Ekim’de de uçaklarımızın buradan kalkıp, buraya indiklerini inşallah göreceğiz” dedi.

KOMÜNİSTLER TARAF DEĞİL

Erdoğan, havalimanında çekilen TV programında şunları söyledi:

“Özellikle Komünist rejim mensupları, heveslileri hiçbir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmazlar. Sona doğru onlar bile buna alıştılar. Örneğin Sovyetlerin altyapı yatırımları muhteşemdir, oralarda 4 gidiş 4 geliş yollar, havalimanları var ama bizimkiler onları bile yakalayamadılar.

İstihdam edilecek insan sayısı 100 bin. Niye bu insanların ekmeğine karşı çıkıyorsunuz. Atatürk Havalimanı’nı da millet bahçesi haline getireceğiz. Çevreci, devrimci bir ruha sahibiz. Biz aynı zamanda çevreciyiz, yeşili şehrin içine işliyoruz.”

TAK'LA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu TC ANK uçağı, pistte taksi yaparken hazır bekleyen iki itfaiye aracı tarafından ıslatıldı. Havacılıkta bir gelenek olan ve TAK adı verilen bu uygulamayla, ilk uçuş görsel olarak kutlandı.

HAVADA KUŞ UÇURTULMADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni havalimanına yapacağı ilk iniş için NOTAM yayınlanarak bölge üzerinde 18.00 ile 23.59 arasında helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandı.