Türkiye'nin en uzun tüneli bugün açılıyor

Rize'nin İkizdere ile Erzurum'un İspir ilçeleri arasındaki Ovit Dağı Geçidi'nde yapılan, 14,3 kilometre ile Türkiye'nin en uzun, dünyanın 2'nci uzun çift tüplü kara yolu tüneli olan Ovit Tüneli bugün ulaşıma açılacak. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Ovit Projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devleti’nin kalkınma çalışmalarında yer aldı.

Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. O dönem kazma ve küreklerle yol yapımına başlanan bölgeye, Rize’den de vatandaşlar gruplar halinde giderek çalıştı. Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde tekrar masaya geldi ve 13 Mayıs 2012’de temel atıldı.

12 AY KESİNTİSİZ ULAŞIM

Çift tüplü 2123 günde yapımı tamamlanan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olan Ovit Tüneli ile Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4,4 km kısalırken, bölgede 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak.

14.3 KİLOMETRELİK TÜP

Ovit Dağı geçidinde yapımı tamamlanan 14,3 kilometrelik çift tüplü Ovit Tüneli, Türkiye’nin en uzun, Çin’de bulunan 18,2 kilometre uzunluğundaki Zhongnanshar çift tüplü kara yolu tünelinden sonra ise dünyanın 2’nci uzun çift tüplü tüneli oldu. Dünyanın en uzun tek tüplü kara yolu tünelinin ise 24,5 kilometre uzunluğuyla Norveç’teki Laerdal tüneli olduğu öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇACAK

Tünel bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı törenle ulaşıma açılacak. Trabzon ve Rize mitingleri için bölgeye gelecek Erdoğan, Rize programı sırasında Ovit Tüneli’nin açılışını gerçekleştirecek.