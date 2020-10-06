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Trump: Koronavirüsten 'korkmayın' dedi

06.10.2020 - 08:49
Trump: Koronavirüsten 'korkmayın' dedi | Genel Haberler

ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'a dönerken, "Koronavirüsten korkmayın" dedi.

Koronavirüs tedavisi görmek için üç gün hastanede kaldıktan sonra Beyaz Saray'a dönen ABD Başkan Donald Trump, ABD'lilere "dışarı çıkmalarını" ve COVID-19'dan korkmamalarını söyledi.

Trump, çalışanların da koronavirüse yakalandığı Beyaz Saray'a geri döndüğünde ne hissettiği sorulduğunda, "Gerçekten iyi" dedi.

Bulunduğu askeri hastaneden taburcu olduğu helikopterden inerken maske takan Trump, Beyaz Saray merdivenlerini çıktıktan sonra maskesini çıkardı. TV'lerde yer alan görüntülere göre daha sonra maskesi cebinde, Beyaz Saray'a giriş yaptı.

Trump kaydettiği video mesajında "Sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Ondan korkmayın. Geri dönüyoruz, göreve geri dönüyoruz. Ön saflarda olacağız... Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Dışarı çıkın, dikkatli olun" dedi.


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