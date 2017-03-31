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Trivago ve Tripadvisor da TÜRSAB’ın hedefinde

31.03.2017 - 12:18

Booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerini mahkeme kararı ile durduran TÜRSAB, mahkeme kararını Alman trivago.com, Amerikalı tripadvisor.com gibi diğer tüm online rezervasyon sitelerine de gönderecek, uymayanlar hakkında yasal yola başvuracak.

Dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin durdurulmasını sağlayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), diğer online rezervasyon siteleri için de kolları sıvadı.

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, booking.com kararının bir emsal niteliğinde olduğunu ve aynı kararın benzer online rezervasyon siteleri için de uygulanması gerektiğini belirtti. Çetin, mahkeme kararını önümüzdeki günlerde Alman trivago.com, Amerikalı tripadvisor.com gibi diğer tüm online rezervasyon sitelerine de göndereceklerini, uymayanlar hakkında yasal yollara başvuracaklarını vurguladı.

Booking.com’un Türkiye’de Türk vatandaşlarına otel ve tatil sattığını ancak bunun ilgili yasalara uymadığını ifade eden Gürcün, dava açmadan önce defalarca siteyi uyardıklarını Aralık 2015’te de mahkeme yoluna gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. İlk olarak bu hizmeti vermesi gereken firmaların ruhsat alıp, TÜRSAB’a üye olmaları ve devlete bazı teminatlar vermesi gerektiğini dile getiren Gürcün, sitenin piyasada büyük bir ağırlığa sahip olduğunu ve vergi vermediği gibi haksız rekabete neden olduğunu söyledi.

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dunya.com'dan Emre Eser`in haberine göre; TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, sürecin henüz bitmediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Booking.com dünyaca ünlü bir oluşum, Türkiye’de bu gücünü kullanarak otellerle sözleşme imzalamak için yüzde 50 komisyon ve belli sayıda oda kontenjanı gibi garantiler istiyordu. Bunun sonucunda elindeki odaları kullanarak en ucuz fiyatı gösterip düşük fiyat garantisi veriyordu. Rekabet Kurulu bu yönde bir ceza kesti ancak yeterli olmadı. Biz de meslek örgütü olarak bu konuda bir savaş başlattık. Bu tamamen kendi işletmecilerimizi korumaya yönelik bir girişim. İlk olarak algı oluşması amacıyla sadece booking.com için başvurduk. Çünkü dünya genelinde bilinen bir site. Ancak bu karardan sonra hepsi kendi üstüne düşeni yapacak, yapmak zorunda.”

“BTK, MAHKEME KARARI ULAŞINCA GEREĞİNİ YAPACAKTIR”

Öte yandan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’ın “Bizim ‘rekabet’ konusunda site engelleme yetkimiz yok” açıklaması için Gürcün, BTK’nın eline mahkeme kararının ulaşmasının ardından sitenin kapatılacağını savundu. Gürcün, bağcıyı dövmek gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek booking.com’um yapacakları itirazda kendini haklı göstermek için BTK kararını beklemeden Türkiye operasyonlarını kendisinin durdurduğunu ifade etti.

TATİLSEPETİ.COM GENEL MÜDÜRÜ KÜÇÜKYILMAZ: TÜRKİYE’DEKİ TATİLCİLERİ ÇOK ETKİLEMEZ

Booking.com’um faaliyetlerinin askıya alınması kararını DÜNYA’ya değerlendiren tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz ise bu şekilde bir uygulamanın Türkiye’deki vatandaşları önemli derecede etkilemeyeceğini söyledi. Booking.com sitesinin dünya çapında bir büyüklüğe sahip olduğunu ve belli bir müşteri kitlesine sahip olduğunu vurgulayan Küçükyılmaz, şirketin Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen komisyon faturasının Hollanda’ya kesildiğine işaret etti. Küçükyılmaz sözlerine şöyle devam etti: Bana göre, Türkiye’de verilen bir hizmet ve yine buradan alınan bir maddi karşılık varsa, hizmet vergisi Türkiye’de ödenmeli. Mahkeme sürecinde bu nasıl ele alınacak bundan tam emin değiliz. Geçtiğimiz dönemde Rekabet Kurulu tarafından kesilen cezanın bir anlamı vardı. Burada booking.com’a tekelleşme cezası kesildi. Sadece Türkiye’de değil diğer ülkelerde de aynı şekilde faaliyet gösteremez. En iyi fiyat garantisi sunuyorlardı. Bu Rekabet Kurulu tarafından uygunsuz bulundu. İleriki dönemde nasıl olacak bekleyip göreceğiz."


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