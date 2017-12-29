‹ Önceki Haber Doğtaş Kelebek CEO’su Serbes'ten yeni yıl mesajı Doğtaş Kelebek CEO’su Serbes'ten yeni yıl mesajı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kârı yüzde 35 arttı Bankacılık sektörünün kârı yüzde 35 arttı

TOBB ve Mastercard iş birliği ile Güvenli Ödeme Teknolojileri Konferansı

29.12.2017 - 14:57

Ödeme sistemlerinin önde gelen markaları ile hükümet kurumlarından temsilciler TOBB ve Mastercard iş birliği ile Ankara’da düzenlenen “Güvenli Ödeme Teknolojileri Konferansı”nda buluştu. Katılımcılar paneller aracılığı ile risk, güvenlik, inovatif ödeme teknolojileri gibi birçok konuyu uzmanlarından dinleme fırsatı buldu.

Konferansın açılış konuşmaları TOBB Başkan Yardımcısı Halim Mete ve Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan tarafından yapıldı. Halim Mete, “Şu an cebinde akıllı telefonu olan herkes bir ülke başbakanı veya cumhurbaşkanı ile aynı bilgilere ulaşma imkanına sahip. E-ticarette önümüze çıkan temel konulardan biri KOBİ’lerin bilgi eksikliğinden kaynaklı altyapı eksikliği, diğeri ise dijital okuryazarlık oranının düşüklüğü. Bunları yükselterek ödeme teknolojilerine olan güveni artırmak kritik.” dedi.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, “Türkiye’de teknolojik yeniliklere meraklı, kullanma konusunda cesur bir genç kuşak var. Bankalarımız ise yeni teknolojileri kullanıcılarına sunma konusunda çok atikler. Bu sebeple ödeme sistemleri konusunda dünyadaki gelişmiş ülkeler arasındayız diyebiliriz. Hatta Türkiye, bankacılıkta dijitalleşme, fintech yatırımlar, kartlı ödeme sistemleri açısından dünyaya deneyimlerini aktaracak konumda. Bu açılardan Türkiye, bankacılık ve fintech alanında yabancı yatırımcılar için çok cazip bir ülke.” şeklinde konuştu. 

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar moderatörlüğünde gerçekleşen “Teknoloji için Güvenlik, Güvenlik için Teknoloji” panelinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar, BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, Mastercard Güvenlik Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, TOBB E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör görüşlerini paylaştı. 

Kurumlar arası iş birliğinin önemine özellikle dikkat çeken Mastercard Güvenlik Yönetimi Direktörü Cem Kibaroğlu, “Ödeme sistemleri kuruluşlarının yapması gereken sağlıklı bir yasal altyapıyla, müşteri bilgilerinin güvenliğinden kesinlikle ödün vermeden, tüketicinin ihtiyacına yönelik pratik çözümler sunmak. Markaların sakladıkları bilgilerin güvenliğini sağlayacak bir altyapı kurmaları, Mastercard gibi ödeme teknolojileri şirketlerinin dolandırıcılığı daha oluşmadan tespit eden, uyaran sistemler geliştirmeleri, devletlerin yasal düzenlemeler yapmaları ve tüm bu bileşenlerin birbirleriyle iletişim halinde olmaları esas.” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar mevzuatla ilgili bilgilendirme yaparak “2011 yılında bize verilen e-ticareti düzenleme görevi ile elektronik ticareti geliştirmeye yönelik çalışmalara başladık. Özellikle bu yıl içinde güven damgasına ve elektronik ticaret sitelerinin kayıt altına alınmasına yönelik olarak iki adet tebliğ çıkarttık. ETBİS ve güven damgası ile elektronik ticarette karşılaşılan en önemli konu olan güven sorununun çözüleceğini düşünmekteyiz.” şeklinde konuştu. 

BDDK Finansal Tüketici İlişkileri Dairesi Başkanı Ahmet Yılmaz ise, son yıllarda ülkemizde sosyal mühendislik yoluyla yapılan dolandırıcılıkların önlenmesi kapsamında kurumların önemli adımlar atarak kararlar aldığını belirtti. Yılmaz, “BDDK tarafında da kartların e-ticarete açık veya kapalı olmasının müşteri tercihine bırakılması yönünde karar alındı ve sistemsel geçişlerin tamamlanması ile beraber bankalara Ocak 2018 sonuna kadar süre verildi. Süre sonunda kapanan kart sahipleri ise diledikleri zaman bankalarıyla iletişime geçerek kartlarını e-ticarete açtırabilirler” şeklinde konuştu. 

TOBB E-ticaret Meclis Başkan Yardımcısı ve Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör, “Türkiye e-ticaret dolandırıcılığında dünya ortalamalarının altında bir orana sahiptir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurduğu ETBİS ve çalışmalarını yürüttüğü güven damgası sistemi sayesinde, e-ticaret sektöründeki kayıt dışı firmalar ayırt edilebilir.” dedi. Güngör, kredi kartlarının elektronik ticarette kullanımıyla ilgili talep toplama süresinin bir yıl daha ertelenmesi önerisini de ileterek kayıt dışı firmalar ile yurt dışındaki firmalar için kısıtlayıcı bir düzenleme yapılabileceğini belirtti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Geleceğin Ödeme Teknolojileri” panelinin konukları ise, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, YASED ARGE ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Ussal Şahbaz ve İninal – Kredico Kurucu Ortağı Çelik Ören idi. Konuklarla inovatif projeleri, teknolojiyle gelen gelişmiş güvenlik yöntemlerini ve kurumlar arası iş birliğinin önemini paylaştı. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Okay panel açılışını, kurumların birlikte çalışmasının, milli bir teknoloji platformunun oluşturulmasının, bölgesel ticaretin ve blockchain teknolojisinin kripto para harici uygulama alanlarının önemine değinerek yaptı.

İninal – Kredico Kurucu Ortağı Çelik Ören ise konuklarla fintech girişimlerinde yaşadıklarını paylaşarak “Ödeme sistemleri ülkelerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Mobilin hayatımıza girmesiyle de tamamıyla farklı bir boyut kazandı. Şu anda 30 milyon işlemin 20 milyonunun mobil üzerinden yapıldığını görüyoruz.” dedi. 

YASED ARGE ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Ussal Şahbaz, “İnovatif ürünlerimizi hızla piyasaya çıkarıp denerken regulatif engellerle karşılaşmak inovasyonun önünü kesiyor. Bu nedenle finans başta olmak üzere tüm sektörlerde inovasyon yapıcı ve düzenleyici kuruluşların beraber çalışması gerekiyor” şeklinde konuştu.


‹ Önceki Haber Doğtaş Kelebek CEO’su Serbes'ten yeni yıl mesajı Doğtaş Kelebek CEO’su Serbes'ten yeni yıl mesajı Sonraki Haber › Bankacılık sektörünün kârı yüzde 35 arttı Bankacılık sektörünün kârı yüzde 35 arttı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.007 TL        
BORSA
1.004 TL        
DOLAR
1.009 TL        
EURO
1.011 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.