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THY teknoloji şirketi kuruyor

05.09.2020 - 07:46
THY teknoloji şirketi kuruyor | Genel Haberler

Türk Hava Yolları mevcut teknoloji uygulamalarını gelir getiren iş kolu olarak konumlandırmak için şirket kurma kararı aldı.

Türk Hava Yolları yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.


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