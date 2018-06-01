THY personel ücretlerine zam

THY Hava- İş Sendikası ile 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin protokol imzaladığını ve personel ücretlerine zam yapılacağını duyurdu.

THY'nin KAP'a yaptığı açıklamaya göre, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 31 Mayıs 2018 tarihindeki ücretlere, sektördeki dinamikler göz önüne alınarak pilot iş grubu için yüzde 20, diğer iş grupları için yüzde 10 artış yapılmasına karar verildi.

Bu düzenleme ile birlikte mevcut sözleşmede öngörülen 3. yıl, 2. altı ay ücret zammı ve enflasyon farkı ayrıca uygulanmayacak.