Suudi Arabistan petrol üreticileriyle ortak çalışacak | Genel Haberler

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Salman "Petrol piyasalarını dengelemek için OPEC içindeki ve dışındaki petrol üreticileriyle birlikte çalışacağız" dedi.

Suudi Arabistan'ın yeni enerji bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, Riyad'ın petrol piyasalarını dengelemek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) içindeki ve dışındaki petrol üreticileriyle birlikte çalışmayı taahhüt ettiğini belirtti.



Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalında yer alan habere göre; Abdülaziz bin Salman, Abu Dhabi'de düzenlenen enerji konferansında, "Krallık, küresel petrol piyasalarının istikrarı ve dengesi için OPEC içindeki ve dışındaki diğer üreticilerle çalışmayı taahhüt ediyor" dedi.