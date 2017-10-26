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Stevie Ödülleri’nden Vestel’e iki ödül

26.10.2017 - 13:55

Vestel, dünyanın en prestijli iş ödülleri olarak gösterilen Stevie Ödülleri’nde iki bronz madalya kazandı. Vestel İnsan Kaynakları “Yılın İnsan Kaynakları Takımı” ve Vestel Müşteri Hizmetleri “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı” alanında bronz Stevie Ödülü’ne layık görüldü.

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, uluslararası birçok şirketin katıldığı Stevie İş Ödülleri’nde insan kaynakları ve müşteri hizmetleri alanlarında iki bronz madalya kazandı. Vestel’in Müşteri Hizmetleri “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı” alanında bronz madalya kazanırken; İnsan Kaynakları departmanı da “Yılın İnsan Kaynakları Takımı” alanında yine bronz madalyaya layık görüldü.

Vestel Müşteri Hizmetleri, müşteri memnuniyeti değerleri, kalite politikası, kazanılan başarılar, hizmet yetkinlikleri çalışan motivasyonu gibi tüm hizmet ve çalışma yapısı ile uçtan uca “Yılın Müşteri Hizmetleri Departmanı” kategorisinde bronz Stevie ödülünün sahibi oldu.

Vestel İnsan Kaynakları ise başlattığı online işe alım süreci ve işe uyum süreci (onboarding) üzerine yaptığı çalışmalar ile bronz Stevie kazandı. Vestel İnsan Kaynakları, yeni uygulamasıyla işe alım süreçlerini dijital ortamda takip etmeye başladı. İlk olarak mülakat aşamasını online olarak tamamlamaya başlayan Vestel İK, online işe uyum süreci uygulamasını da hayata geçirdi. Türkiye’de bu alanda öncü olan Vestel, yeni çalışanlara işe başlamadan önce ve sonra ihtiyacı olan tüm bilgileri video ve görsel ile aktardığı bir program vermeye başladı.

Vestel’in aldığı ödülleri değerlendiren Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Müşteri hizmetlerinde ve İnsan Kaynakları uygulamalarımızda kalite standardımızı en yukarıya çekmek için büyük gayret gösteriyoruz. Vestel olarak kusursuz bir müşteri deneyimi yaratmayı hedefliyoruz. Bunun için de geliştirdiğimiz tüm uygulamalar ile dünya çapında ödüle layık görülmek hepimizi onurlandırdı. Öte yandan dijital dönüşüme öncülük eden Vestel’in insan kaynakları ekibinin de bu dönüşüme ayak uydurması için çalışmalarımızı yaptık. Bu gayretimizin de önemli bir ödülle bize dönmesinden de büyük gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.
 


Etiketler

  • Vestel
  • teknoloji
  • şirket
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