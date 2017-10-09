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Şimşek ve Zeybekci'den 'vize krizi' yorumu

09.10.2017 - 14:06

Mehmet Şimşek twitter’dan krizi yorumladı: "Ülkemiz son 10 yılda birçok badireyi atlattı. Ekonomimiz de şoklara karşı dirençli olduğunu kanıtladı. Makroekonomik istikrarı koruyacağız."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise Twitter hesabında şu mesajı paylaştı: "Ekonomimiz spekülatif operasyonlardan etkilenmeyecek büyüklük ve sağlamlıkta olduğunu defalarca ispat etti. Türkiye, güvenenleri kazandırır."


Etiketler

  • Nihat Zeybekci
  • Mehmet Şimşek
  • kriz
  • ekonomi
  • Makroekonomik istikrar
  • spekülatif operasyon
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