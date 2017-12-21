Seıko optik lojistik merkezleri ile türkiye’nin her noktasına hızlı ulaşıyor

Optik cam ve hammadde üretiminde dünyanın lider üreticilerinden biri olarak öne çıkan Seiko, Türkiye pazarında büyüme stratejileri doğrultusunda üretim yatırımı ve lojistik merkezleri ile teslimat sürelerini kısaltırken, satış sonrası hizmetlerde de müşteri memnuniyetini artırıyor.

2017 yılında üretim yatırımına ek olarak daha kaliteli hizmet, hızlı servis ve satış sonrası hizmetlerde müşteri memnuniyetini artırmak amacı ile öncelikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de lojistik merkezleri kuran Seiko, 2018 yılında Bursa, Antalya ve Samsun’da da yeni lojistik merkezleri kurarak Türkiye’nin her noktasına en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor. Türkiye üretim yatırımı ile 12- 15 günlük teslimat süresini 4-5 güne çeken marka, Türkiye’de 6.000 optik mağazanın yaklaşık 700’ünde yer alıyor. 2020 hedefi yüzde 10 Pazar payı ile 1.200 mağazada yer almak.

Farklı yaşam tarzları ve kullanım alanlarına göre özel cam üretimleri gerçekleştiren marka, kaliteli üretimi ve sektöre kattığı yenlikler ile yakından takip ediliyor. Japonya ve Güney Afrika’dan sonra Türkiye’de üretim yatırımı gerçekleştiren Seiko, Türkiye’de her yıl ortalama yüzde 80 büyüyor.

TÜRKİYE’DE GÖZLÜK KULLANIM ORANI AVRUPA’NIN ÇOK GERİSİNDE...

Göz muayenesi konusunda toplumsal bilincin henüz oturmadığını ifade eden Seiko Optical Türkiye Genel Müdürü Suat Çam, görme bozukluklarının yaşam konforunu olumsuz etkilemesinin yanı sıra vücutta hissedilen birçok rahatsızlığın da temelini oluşturabileceğini ifade etti. “Gelişmiş ülkelerde gözlük kullanım oranı yüzde 65-80 arasında değişirken bu oran Türkiye’de yüzde 20 seviyelerinde ve yaklaşık 15 milyon gözlük kullanıcısı var. Türkiye’de göz muayenesi yeterince önemsenmemekle birlikte, kullanıcıların büyük bir bölümü de bilinçli değil. Kullanıcılar gözlük kullanmaya başladıktan sonra muayeneyi gerekli görmüyor ancak gözlüklerin zaman geçtikçe değiştirilmesi gerekebiliyor. Göz sağlığı için 6 ayda 1 muayene olunması önemli. Avrupa ortalamasına baktığımızda gözlük değişim aralığının iki yılda bir olduğunu görüyoruz. Türkiye’de bu Aralık 3-4 yıl” dedi. Gözlük seçiminin önemli bir iş olduğuna vurgu yapan Çam, “kaliteli cam tercihinin yanı sıra yaşam tarzına ve kullanım alanlarına göre cam tercihlerinin belirlenmesi gerekiyor. Yine Avrupa’ya baktığımızda bir kişinin farklı kullanım amaçlarına göre 3-4 adet gözlüğü olduğunu görüyoruz. Öncelikle göz muayenesinin önemsenmesi ve bilincinin oluşması önemli” şeklinde konuştu.

OPTİK SEKTÖRÜNDE ÇIĞIR AÇAN İLKLER…

Farklı ihtiyaçlar ve yaşam şekillerine göre mercekler geliştiren, üretimin her aşamasında büyük bir hassasiyet ve özenle hareket eden Seiko, yüzyıldan uzun bir süredir optik sektöründe çığır açan yeniliklere imza atmıştır. 90’lı yıllarda, günümüz teknolojisinin temellerini oluşturan ‘FreeForm’ teknolojisi ile uzak ve yakını tek odaklı progressive camda toplayan Seiko, yüksek miyop numaralar için dünyanın en ince organik camını üreterek sektörde ilklere imza atan marka olarak öne çıkmıştır

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