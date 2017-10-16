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Saudi Aramco'nun halka arzı ertelenebilir

16.10.2017 - 09:15 | Son Güncelleme : 16.10.2017 - 09:43

Bloomberg'ün ulaştığı kaynaklar, gelecek yıl planlanan Saudi Aramco'nun halka arzının uluslararası kısmının 2019'a ertelenebileceğini söyledi.

Son iki yıldır düşen petrol fiyatları nedeniyle oluşan kayıplarını telafi etme hedefindeki Suudi Arabistan, devlete ait petrol şirketi Saudi Aramco’nun ilk halka arzının uluslararası bacağını 2019’a kadar erteleyebilir. Bloomberg’e konuşan kaynaklar, yerel kısmın ise 2018’de gerçekleşeceğini söylüyor.

Halka arzın iki aşamalı gerçekleşeceğini ifade eden kaynaklar, listelemenin gelecek yıl başkent Riyad’da olacağını, Aramco’nun bazı paylarının ise belli başlı yatırımcılara satılacağını aktardı.

Aramco ise Twitter’dan yaptığı açıklamada tarihin en büyük halka arzı için tüm alternatiflerin incelendiğini, halka arzın uluslararası kısmının ertelendiğine ve yerel kısmın Çinli bir yatırımcıya yapılacağına dair iddiaların spekülatif olduğunu duyurdu.

Halka arzda erteleme planlarının olduğuna dair haberler, geçen ay da Bloomberg International’da yer almış ancak Suudi Arabistan yönetimi, mevcut zaman çizelgesinin takip ettiklerini ve halka arzın 2018’de gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, Moskova’da yaptığı açıklamada Suudi Aramco’nun 2018’in ikinci yarısında halka arz edileceğini söylemişti. Hükümetten açıklanan verilere göre yüzde 5 oranındaki payın satışının değeri 2 trilyon dolara denk gelebilir. Ancak analistlere göre gerçek değer bu fiyatın çok altında kalacak. Buna göre, Saudi Aramco’nun yüzde 5’inin satılmasından elde edilecek gelir yaklaşık 100 milyar dolar.

There is a precedent for bringing in cornerstone investors before a groundbreaking commodities IPO. Glencore Plc sold in 2009 a stake through a convertible bond ahead of its 2011 IPO, still the largest ever in London where the company raised nearly $10 billion. Bu, 2014’te halka açılan Çinli online alışveriş devi Alibaba’nın elde ettiği 25 miler dolarlık gelirin dört katı.

Saudi Aramco, halka arz danışmanlığı için şimdiye kadar JPMorgan, Morgan Stanley, HSBC, Moelis & Co. ve Evercore ile anlaştı.


Etiketler

  • HSBC
  • JPMorgan
  • Morgan Stanley
  • Saudi Aramco
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