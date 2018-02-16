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Rusya`dan 6 milyon dolar çaldılar

16.02.2018 - 14:47

Rusya Merkez Bankası, uluslararası para transfer sistemi SWIFT`e gerçekleştirilen bir saldırı ile geçen sene, sisteminden 6 milyon dolar (339,5 milyon ruble) çalındığını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre Rusya Merkez Bankası, saldırıyı Rus bankalarına karşı gerçekleştirilen dijital hırsızlıklar adlı raporunun sonunda belirtti. Saldırının kimler tarafından gerçekleştirildiği ise aktarılmadı.

Rusya Merkez Bankası, “SWIFT sistemi operatörüne gerçekleştirilen başarılı bir saldırı ile 339,5 milyon ruble’nin çalındığına” dair bilgi edindiklerini belirtti. Banka, Reuters’a konuyla ilgili detaylı bilgi vermedi.

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SALDIRILAR YAYGINLAŞTI

BBC Türkçe’de yer alan habere göre her gün trilyonlarca dolar paranın transfer edildiği SWIFT sisteminin sözcüsü ise olay bazında açıklama yapmadıklarını belirtti.

SWIFT sözcüsü Natasha de Teran, herhangi bir olası dolandırıcılığın bildirilmesi takdirinde güvenliğin sağlanması için yardımcı olduklarını söyledi.

Rusya Merkez Bankası sözcüsü ise bankanın güvenlik biriminin başında bulunan Artem Sychev’in, gerçekleşen saldırının ‘bir bilgisayar ele geçirildiğinde meydana gelen sıradan bir durum olduğu’ sözlerine atıfta bulundu.

Merkezi Brüksel’de bulunan SWIFT, daha gelişmiş araçlar ve teknikler ortaya çıktığı için dijital saldırıların geçen yıl daha da yaygınlaştığını söylemişti.

Aralık ayında hackerlar Rus devlet bankası Globex’ten 55 milyon ruble çalmaya çalışmıştı. Şubat 2016’da ise dijital hırsızlar Bangladeş Bankası’ndan 81 milyon dolar çaldı.

Her ne kadar SWIFT kaç tane saldırının gerçekleştiğini açıklamasa da bazıları gün yüzüne çıkıyor.


Etiketler

  • Rusya Merkez Bankası
  • Rus bankaları
  • dijital hırsızlıklar
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