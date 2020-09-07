Rus rublesindeki düşüş devam ediyor | Genel Haberler

Rus rublesindeki düşüş, tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamalar ve petrol fiyatlarında devam eden aşağı yönlü baskı nedeniyle haftanın ilk gününde de devam ediyor.

Alman hükümetinin, Navalnıy'nin "kesinlikle zehirlendiği" yönündeki açıklamasıyla geçen hafta düşüşe geçen Rus rublesi, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü baskıyla birlikte dolar karşısında yüzde 0,91, avro karşısında ise yüzde 0,89 geriledi. Böylece dolar/ruble 76 seviyesine yükselirken, avro/ruble ise Şubat 2016’dan bu yana ilk defa 90'a seviyesine çıktı.



Moskova Borsası (MICEX), günün ilk yarısında yüzde 0,2 değer kazanarak 2929 puana yükselirken, RTS endeksi ise yüzde 0,6’nın üzerinde azalarak 1212 puana geriledi.



Analistler, Navalnıy'nin zehirlendiğine yönelik açıklamaların ardından Batılı ülkelerle Rusya arasındaki jeopolitik gerginliğin artabileceğine işaret ediyorlar.

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e nakledilmişti.

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