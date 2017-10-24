Necmettin Bitlis vefat etti

Hayattayken Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdürmekte olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.

1 Aralık 1928’de Malatya’da doğdu. Ticaret Lisesi mezunu olup çalıșma hayatına 1955 yılında bașladı.

Tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem hastanesinde bu gece yarısı yaşamını yitiren Necmettin Bitlis’in cenazesi 26 Ekim 2017 perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türk sanayisinin çınarlarından birisi olarak bilinen Polisan Boya sanayinin kurucusu Necmettin Bitlis (89) yaşamını yitirdi.

Polisan'ın kurucusu ve duayen iş adamı Necmettin Bitlis, 89 yaşında hayata veda etti.

Bu meslekler çok kazandırıyor

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