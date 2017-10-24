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Necmettin Bitlis vefat etti

24.10.2017 - 10:56

Polisan'ın kurucusu ve duayen iş adamı Necmettin Bitlis, 89 yaşında hayata veda etti.

Türk sanayisinin çınarlarından birisi olarak bilinen Polisan Boya sanayinin kurucusu Necmettin Bitlis (89) yaşamını yitirdi.

Tedavi görmekte olduğu İstanbul Acıbadem hastanesinde bu gece yarısı yaşamını yitiren Necmettin Bitlis’in cenazesi 26 Ekim 2017 perşembe günü İstanbul Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NECMETTİN BİTLİS KİMDİR?

1 Aralık 1928’de Malatya’da doğdu. Ticaret Lisesi mezunu olup çalıșma hayatına 1955 yılında bașladı.

Hayattayken Polisan Holding Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini sürdürmekte olan Necmettin Bitlis aynı zamanda; Polisan Kimya, Poliport, Polisan Tarım, Polisan Yapı, Șark Mensucat Yönetim Kurulu Bașkanlığı, Polisan Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürüyordu.


Etiketler

  • Polisan Boya
  • NECMETTİN BİTLİS
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