Piyasalarda son durum | Genel Haberler

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 5,7120 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve en yüksek 5,8405, en düşük 5,6470 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 2,01 değer kaybederek cuma gününü 5,7134'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,7120 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 6,3035'ten, sterlin/TL yüzde 0,25 azalışla 7,0050'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,005 artışla 98,45 seviyesinde bulunuyor. Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,15 azalışla 1,2265 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının gündemin odağında olacağını belirterek, bugün yurt içinde TCMB beklenti anketi, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6430'un destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,7340'ın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞLE AÇILDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 849,05 puan artışla 99.836,53 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 849,05 puan ve yüzde 0,86 değer kazancıyla 99.836,53 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.



Geçen haftanın son işlem gününde etkisini artıran kar satışları ile 5 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 azalışla 98.987,48 puandan kapanış yaptı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'nin sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararlarının ise gündemin odağında yer aldığını bildirdi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 ve 101.800 seviyelerinin önemli dirençler olduğunu ifade eden analistler, 98.500'ün ise desek konumuna geldiğini söyledi.

GRAM ALTIN 277 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277 lira seviyesinde seyrediyor.



Cuma günü, dolar/TL'de yaşanan artışa karşılık altının ons fiyatındaki yüzde 1'e yakın düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, yüzde 0,4 azalışla haftayı 276,6 liradan tamamladı.



Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 277 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını 1.856 liradan satılıyor.



Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yatay seyirle 1.506,0 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, iki hafta boyunca merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirterek, merkez bankalarının kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti. Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında yer alıyor.



Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin ekimde yeniden başlayacak olmasının, küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olduğunu ifade eden analistler, bugün, yurt içinde TCMB'nin beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi ve İngiltere'de, sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.525 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.