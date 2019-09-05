Piyasalarda son durum | Genel Haberler

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6610 seviyelerinde işlem görüyor.



Dün düşüş eğilimini sürdüren ve 5,6470'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6670'ten tamamladı.



Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 5,65'in altını görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,6610 seviyesinden alıcı buluyor.



Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,2475'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9170'ten işlem görüyor.



Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,52 seviyesinde bulunuyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi dün parlamentoda kabul edilmedi. Muhalefet partileri, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı. Sterlin/dolar paritesinde, Brexit gelişmelerinin etkisiyle sert hareketler görülürken, parite şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,2220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de hafta başından bu yana yüzde 3 civarında değer kaybı yaşandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 56430'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyesinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini söyledi.



Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2560 lira olmuştu.



BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 540,60 puan artışla 100.618,07 seviyesine yükseldi.



Açılışta BIST 100 endeksi, 540,60 puan ve yüzde 0,54 yükselişle 100.618,07 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,74, holding endeksi yüzde 0,51 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile turizm oldu.



Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kazancıyla 100.077,47 puandan tamamladı.



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Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin ekimde tekrar başlayacağı haberinin küresel risk iştahını artırdığını belirterek, yurt içinde ise tahminlerin altında kalan ağustos ayı enflasyon verisinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.



Temmuz toplantısında politika faizini 425 baz puan indiren TCMB'nin, 12 Eylül’deki toplantısında da faiz indirimine devam etmesinin beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'deki yoğun veri gündemi ile İngiltere'deki Brexit gelişmelerinin takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500'ün üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 101.800 ve 102.500 seviyeleri olacağını, 98.500 puanın ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

GRAM ALTIN 282 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 282,4 lira seviyesinde seyrediyor.



Dün altının ons fiyatı yükselse de dolar/TL'de yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,6 azalışla 283,0 liradan tamamladı.



Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 282,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını 1.885 liradan satılıyor.



Altının onsu ise bugün önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.548,2 dolardan alıcı buluyor.



Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair haberler küresel piyasalarda risk algısının azalmasına sebep olurken, altının ons fiyatındaki düşüşte etkili oldu.

Analistler bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), fabrika ve dayanıklı mal siparişleri ve ISM imalat dışı endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.530 doların destek, 1.555 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.