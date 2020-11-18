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Pfizer/BioNTech'in aşısında yeni gelişme

18.11.2020 - 15:18 | Son Güncelleme :
Pfizer/BioNTech'in aşısında yeni gelişme | Genel Haberler

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklandı.

Reuters'ın son dakika haberine göre Pfizer şirketi, BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısının 65 yaş üstü kişilerde yüzde 94 etkili olduğunu açıkladı.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından aşıya birkaç gün içinde acil kullanım onayı vereceği belirtildi.

Pfizer ve BioNTech geçen hafta testlerin ilk sonuçlarını yayımlamış ve yüzde 90'ın üzerinde koruma sağlayan aşıda herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını açıklamıştı.


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