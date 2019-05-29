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Perakende cirosu ilk çeyrekte yüzde 24 arttı

29.05.2019 - 14:38
Perakende cirosu ilk çeyrekte yüzde 24 arttı | Genel Haberler

TAMPF ile Nielsen tarafından hazırlanan TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Nielsen tarafından hazırlanan TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde perakende sektörünün enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı.

TAMPF'den yapılan açıklamaya göre, TAMPF-Nielsen Perakende Endeksi Mart 2019 verileri açıklandı. Buna göre, perakende sektörünün yılın ilk çeyreğinde enflasyondan arındırılmamış toplam cirosu yüzde 24 arttı. Yılın ilk 3 ayında 2018'in aynı dönemine göre sektörün metrekare başına ciro değişiminde yüzde 19 artış gerçekleşti. Perakende sektöründe satış alanının metrekare değişiminde de yüzde 4 artış kaydedildi. 

"GIDA BÜYÜMESİ GIDA ENFLASYONUN ALTINDA REALİZE OLDU" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAMPF Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, şunları kaydetti: "Büyümenin yüzde 4'lük kısmı yeni mağaza açılışlarından gelirken, yüzde 19'luk kısmı metrekare başına ciro büyümesine işaret ediyor. Büyüme, enflasyona yakın gerçeklemiş görünmekle beraber gıda dışı büyüme, mağaza açılışları düşüldükten sonra enflasyonun bir parça altında kaldı. Gıda büyümesi ise gıda enflasyonunun altında realize oldu. TÜİK perakende endeksi ile mukayese ettiğimizde modern perakendenin sektörde büyümeye bu çeyrekte de liderlik ettiğini görüyoruz. İkinci ve üçüncü çeyrek sonuçlarının ekonomik aktivite açısından çok daha belirleyici olacağını, Tüketici Güven Endeksi gelişiminin bu sonuçlara etki edeceğini öngörüyoruz." 


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