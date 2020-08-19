‹ Önceki Haber Sanayi ihracatında 2020 rekoru Sanayi ihracatında 2020 rekoru Sonraki Haber › Merkez'den parasal sıkılaştırmanın devamı bekleniyor Merkez'den parasal sıkılaştırmanın devamı bekleniyor

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı

19.08.2020 - 11:15
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu haziranda azaldı | Genel Haberler

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, haziranda 2019 sonuna göre 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu 509 milyon dolar azalarak 8,5 milyar dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2020 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, haziranda 2019 yıl sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 17,9 milyar dolar azalarak 161,6 milyar dolara indi. Aynı dönemde kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 509 milyon dolar gerileyerek 8,5 milyar dolar oldu.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, haziranda 2019 sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,5 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar dolarlık düşüşle 20,1 milyar dolara geriledi.
Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,6 milyar dolar azaldı, tahvil stoku ise 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 10,2 milyar dolar azalırken, tahvil stoku da 634 milyon dolar düşüşle 7 milyar dolara geriledi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin, haziranda 2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 80 milyon dolar artışla 5,8 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 256 milyon dolar düşüşle 1,5 milyar ABD dolar oldu.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 42,1 MİLYAR DOLAR

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, haziranda geçen yıl sonuna göre uzun vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç 15,1 milyar dolar azalarak 110,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna ilişkin tahvil hariç özel alacaklılara olan borç miktarı 527 milyon dolar azalarak 8,2 milyar dolara geriledi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,6 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 63,4'ünü dolar, yüzde 32,2'sini avro, yüzde 2,7'sini Türk lirası ve yüzde 0,7'sini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 8,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 35,3'ünün dolar, yüzde 41'inin avro, yüzde 22,3'ünün Türk lirası ve yüzde 1,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 44'ünü finansal kuruluşlar, yüzde 56'sını ise finansal olmayan kuruluşlar gerçekleştirdi.
Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 79,8'ini finansal kuruluşların, yüzde 20,2'sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,1 milyar dolar olduğu gözlendi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.030 TL        
BORSA
990 TL        
DOLAR
982 TL        
EURO
953 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.