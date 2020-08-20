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OPEC'ten petrol piyasası yorumu

20.08.2020 - 08:07
OPEC'ten petrol piyasası yorumu | Genel Haberler

OPEC Grubu, petrol piyasalarının kademeli olarak iyileştiğini, ancak söz konusu iyileşmenin dünya çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artış sebebiyle beklenenden daha yavaş gerçekleştiğini açıkladı.

OPEC Grubu Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, küresel petrol arzı ve talebi arasındaki makasın daralması gibi piyasa koşullarının giderek iyileştiğine dair birtakım işaretler olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınındaki uzun dalga riskinin artması sebebiyle piyasadaki iyileşmenin daha yavaş gerçekleştiği aktarılan açıklamada, katılımcıların petrol piyasasındaki kırılganlık ve taleple ilgili belirsizliklere dikkat çekerek teyakkuzda olma çağrısı yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, grubun, koalisyon üyesi olmayan Meksika da dahil olmak üzere üretim kesintisi anlaşmasına temmuz ayında yüzde 97 oranında uyması övüldü.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) yapılan açıklamada, OPEC adıyla bilinen ve 23 ülkenin bulunduğu grup, toplam ham petrol üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltacağı belirtilmişti.

Söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1 Temmuz-31 Aralık arasındaki 6 ay boyunca 7,7 milyon varil olacağı ifade edilen açıklamada, 1 Ocak 2020-30 Nisan 2022 arasındaki 16 ay boyunca ise 5,8 milyon varil kısıntıya gidileceği kaydedilmişti.


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