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OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı yürürlüğe girdi

01.01.2020 - 10:14 | Son Güncelleme :
OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini azaltma kararı yürürlüğe girdi | Genel Haberler

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin, günlük petrol üretimini 500 bin varil daha azaltma kararı bugün yürürlüğe girdi.

Karar, 6 Aralık 2019'da Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 7. Bakanlar Toplantısı'nın sonunda alınmıştı.

Karar doğrultusunda OPEC ve OPEC dışı ülkeler, günlük ham petrol üretim miktarlarını 500 bin varil daha azaltacaklar. Kesinti, Aralık 2018'den bu yana devam eden günlük ortalama 1,2 milyon varillik kesintinin üzerine eklenecek ve Mart 2020'nin sonuna kadar uygulanacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, 6 Aralık'ta yaptığı basın açıklamasında, günlük 500 bin varillik kesintinin 167 bin varilinin Suudi Arabistan tarafından karşılanacağını bildirmişti.

Suudi Arabistan'ın ayrıca günlük petrol üretimini gönüllü şekilde ek olarak 400 bin varil daha azaltacağı bilgisini paylaşan bin Salman, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam ham petrol üretim kesinti miktarının, 1 Ocak'tan itibaren günlük 2,1 milyon varil olacağını ifade etmişti.

Uzmanlar, kararın ardından ham petrol fiyatlarının yükselmesini bekliyor.


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