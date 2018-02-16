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Olmuksan IP'den AR-GE'ye yatırım

16.02.2018 - 13:19

Olmuksan International Paper, Türkiye'de yatırımlarına devam ediyor. Sektöre uygun inovatif çözümlerle yeni ürün ve iş modelleri geliştirmek üzere AR-GE merkezini hayata geçiren Olmuksan IP Türkiye'nin genel müdürü Ergun Hepvar, “AR-GE merkezimiz oluklu mukavva pazar büyümesinde aktif rol oynayacak” dedi.

Oluklu mukavva sektörünün lider firmalarından Olmuksan International Paper (Olmuksan IP), Türkiye'deki yatırımlarına tam gaz devam ediyor. Yeni AR-GE merkezini Gebze Fabrikası bünyesinde faaliyete geçiren Olmuksan IP, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezi belgesini de alarak çalışmalarına başladı. Olmuksan IP'nin yeni AR-GE Merkezi'nde müşteri ihtiyaçlarına odaklanılarak yeni ürünler, süreçler ve yeni kanallar yaratılmasının yanı sıra diğer ambalaj malzemelerine ikame olabilecek ürün ve çözümler sunulması, kâğıt optimizasyonu ile maliyet avantajı sağlanması ve ağır sanayi ambalajlamasına yönelik yeni pazarlar yaratılarak yeni ürünlerle kârlılığın artırılması hedefleniyor.

“PAZAR BÜYÜMESİNDE AKTİF ROL OYNAYACAK”

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Olmuksan IP Türkiye Genel Müdürü Ergun Hepvar, “AR-GE merkezimizi; şirket stratejisine uygun inovatif çözüm, tasarım ve teknikler geliştirmek, yeni iş yapma şekilleriyle müşterilerimize katma değer yaratmak amacıyla hayata geçirdik. AR-GE merkezimiz, belirlenen stratejik segmentler ile kanallardaki müşteri ihtiyaçlarına odaklanarak oluklu mukavva pazar büyümesinde aktif rol oynayacak. Ayrıca iç piyasada arz pozisyonumuzu artırırken ihracatta da karlılığa pozitif katkı sağlayacak yeni pazarlar ve ürünler yaratmak açısından da çok etkili olacak” diye konuştu.


Etiketler

  • Oluklu mukavva sektörü
  • Olmuksan IP
  • AR-GE
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