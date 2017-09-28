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Newjoy Bursalı yeni yatırımcıları ile büyümeyi hedefliyor

28.09.2017 - 16:38

Yenilikçi tasarım ve kaliteli üretim anlayışı ile 40 ilde 70 konsept mağaza ile ebeveynlere ve gençlere ulaşan Newjoy, Bursa’da mağazalaşmak ve yatırımcılara yeni iş fırsatları sunmayı hedefliyor.

Bebek ve genç mobilyasında trendleri yakından takip eden Newjoy, inovatif ve modern tasarımları ile sektörde fark yaratıyor. Dünya markası olma stratejisi ile hareket eden, yurt içinde ve yurt dışında mağazalaşma atağında olan ve başarılı franchise sistemiyle hızla büyüyen Newjoy, yurt genelinde 40 ilde 70 konsept mağazasıyla tüketicilere ulaşıyor. Hızla büyüyen marka değeri ile Bursa’da ebeveynlere ve gençlere ulaşmak isteyen Newjoy, karlı yatırım fırsatları ile yeni yatırımcılarını bekliyor.

Newjoy, mobilya sektörüne yoğunlaşmak ve farklı bir iş alanı yaratmak isteyen yatırımcılara karlı iş fırsatları sunuyor. Başlangıç bedeli ve royalty almayan marka, bölge koruması, lokal tutundurma çalışmaları, pazarlama aksiyonları, eğitim ve dekorasyon destekleriyle yatırımcısının yanında yer alıyor. Yatırımcısıyla kol kola büyüyen Newjoy, teknolojik alt yapısı, geniş ürün-fiyat alternatifleri ve yapmış olduğu yatırım danışmanlıklarıyla güçlü bir franchise sistemine sahip. Hızla büyüyen marka değeri ve kaliteli üretimiyle bebek ve genç mobilyasında uzmanlaşan Newjoy’un yatırımcıdan beklentisi, perakende tecrübesi, markayı temsil edebilecek yeteneğe ve bilgi birikimine sahip olması… Newjoy Bursa’da açmayı hedeflediği yeni mağazaları ile daha çok bebeğin ve gencin yaşam alanını güzelleştirmek istiyor.

SEKTÖRÜN EN GENİŞ ÜRÜN GAMINA SAHİP MARKASI…

Gelecek nesillere sağlıklı uyku ve keyifli yaşam alanları oluşturma bilinciyle hareket eden, sağlıklı ham madde kullanımı ve üretimde kalite vurgusu ile sektörün uzman markası olan Newjoy, yenilikçi trendleri ve ürün çeşitliliği ile ebeveynlerin ve gençlerin ortak zevkine hitap ediyor. Bebek ve genç mobilyasında geniş renk ve model seçeneğine sahip olan marka, konsept mağazalarıyla tüketicisine keyifli bir alışveriş zevki yaşatıyor… Ortalama 300 m2 alana kurulu mağazalarda oda takımlarının yanı sıra bebek ve genç odasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü tamamlayıcı ürün ve aksesuar bulunuyor. Halı, perde ve aydınlatma gibi tamamlayıcılar, çalışma masaları ile uyumlu sandalye ve puflar, karyola boyutlarında uyku setleri ve cibinlikler, konsept mağazalardaki şık aksesuarlar arasında.

GÜÇLÜ FRANCHİSE SİSTEMİYLE MAĞAZALAŞMA ATAĞINDA…

Kaliteli, fonksiyonel ve modern tasarımlarıyla 30 ülkede, 100 şehirde, 150 noktadan gençlere ve ebeveynlere ulaşan Newjoy, yatırımlarına yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Marka bu yıl yurt içinde öncelikli İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 9 yurt dışında Cezayir, Libya, Irak, Ürdün ve Lefkoşa olmak üzere 7 konsept mağaza açmayı hedefliyor. Beş yıllık süreçte mağaza sayısını yurt içinde 150'ye, yurt dışında 40’a ulaştırmayı planlıyor.


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