Mobil ödemede hedef 1 milyon | Genel Haberler

Vodafone, 8 yıl önce Cep Nakit Kart ile adım attığı mobil finansal hizmetler alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Visa işbirliğiyle hayata geçirilen Vodafone Pay ile dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde hızlı ve güvenli ödeme yapmak mümkün olacak. Vodafone Pay ürünleriyle, 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşılmayı hedefleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Yıllık bazda işlem hacmi yüzde 148, kullanıcı sayısı ise yüzde 112 artan Vodafone mobil ödeme servisinin ardından şimdi de yeni Vodafone Pay ürün ailesiyle müşterilerinin mobil ödeme alanında en iyi dijital iş ortağı olmayı hedefliyoruz. Yeni nesil mobil cüzdan uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan yeni ürün ailesi, para yükleme ve çekme, 7/24 para transferi, online alışveriş ve sosyal ödeme özellikleriyle kullanıcıların günlük hayatının önemli bir parçası olacak” dedi.



FİNANSAL EKOSİSTEME KATKI



Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise “Alışverişin sağlık önceliklerimiz ile beraber hızla dijitalleştiği bu dönemde dijitali her kesime ulaştırmak önemli. Günümüzde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ödemeler ekosistemindeki tüm paydaşların önceliği olmalı. Visa olarak, doğrudan banka tüketicisi olmayan kitleleri teknolojiyi iyi kullanarak finansal sisteme kazandıran ve bu sayede ekosistemin büyümesine katkı sağlayan iş ortaklarıyla çalışmayı önemsiyoruz” diye konuştu. 12 yaş üstü herkes kullandığı operatörden ve banka müşterisi olup olmamasından bağımsız uygulamayı kullanabiliyor. Kullanıcılar, sanal ve fiziksel Vodafone Pay Kart’lara Vodafone Pay Uygulaması ile, banka hesabından EFT yoluyla ya da tüm banka ATM’lerinden para yükleyebiliyor, banka kartlarını Vodafone Pay Uygulaması’na tanımlayabiliyor.

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