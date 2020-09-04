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Merkez Bankası'ndan önemli açıklama

04.09.2020 - 07:53
Merkez Bankası'ndan önemli açıklama | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Markaz Bankası, salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırladığına işaret ederek, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözleniyor" uyarısı yaptı.

TCMB, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 3 Eylül 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Toplantıda 200’ün üzerinde katılımcı yer aldı.

Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi ve öne çıkan şu mesajlar iletildi:

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, Mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı’nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.

Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.


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