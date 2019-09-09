Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Genel Haberler

Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.
İhaleye 7 milyar liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.
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