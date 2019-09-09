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Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı

09.09.2019 - 12:10
Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.

İhaleye 7 milyar liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.


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