Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 16 Eylül vadeli repo ihalesi ile piyasaya 7 milyar lira verdi.



İhaleye 7 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 19,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 21,79 seviyesinde gerçekleşti.