Merkez Bankası repo ihalesini tamamladı | Genel Haberler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya 2 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 25 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 2 milyar lira verdi. İhaleye 2 milyar liralık teklif geldi.



İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 24,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 27,05 seviyesinde gerçekleşti.