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Merkez Bankası 'araştırma ödülü' verecek

12.05.2017 - 12:13

Merkez Bankası, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 Yılı Araştırma Ödülleri" verecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, bankanın Türkiye ekonomisi, gelişmekte olan ülke ekonomileri ve merkez bankacılığı konularında yapılan akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamak ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmak amacıyla "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 Yılı Araştırma Ödülleri" vereceği bildirildi.

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Açıklamada, adaylık için son başvuru tarihinin 23 Haziran 2017 Cuma günü mesai saati bitimi olup, ödüllere ilişkin başvuru formuna ve ayrıntılı bilgiye "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 Yılı Araştırma Ödülleri Duyurusu" bağlantısından ulaşılabileceği kaydedildi.


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