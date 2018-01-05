“Merhaba Umut” dünyaya örnek olmaya devam ediyor

Turkcell tarafından geliştirilen ve ITU, UNESCO ve GSMA tarafından ödüle layık görülen ‘Merhaba Umut’ uygulaması, bu kez GSMA’in “Case For Change” kampanyasında yer aldı. Kampanya için hazırlanan tanıtım filminde, Merhaba Umut’un ve mobil iletişimin Suriyelilerin hayatındaki rolünü, İlker-Aslı Kızmaz çifti ve Suriyeli gençler dünyaya anlattı.

Türkiye’nin kucak açtığı Suriyelilerin hayatlarını iyileştirmek ve adaptasyon sürecini hızlandırmak için hazırlanan “Merhaba Umut” uygulamasıyla Turkcell, GSMA’in teknoloji ile hayatları değiştiren 20 mobil iletişim şirketi listesine girdi. 5 kıtada 18 hikayeye odaklanan “Case For Change” kampanyası kapsamında, Merhaba Umut’u dünyaya aktör İlker Kızmaz ve sosyal medya fenomeni eşi Aslı Kızmaz anlattı. Filmde ünlü çifte, Suriyeli Bana Alabed, Denya Sebsebi ve Fatih Sheikhtaha eşlik etti.

İstanbul'un sembol noktaları; Emirgan, Kanlıca İskelesi ve Salacak Sahili'nde çekilen filmde, savaştan kaçarak ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin durumu anlatıldı; Türkiye'nin Suriyelilere kucak açtığına dikkat çekildi. Suriyeli gençlerin Türkçe öğrenmeleri ve yeni bir dil ile yeni bir hayata başlayabilmeleri için mobil iletişimin yarattığı imkanlar vurgulandı.

“PROJEDE YER ALMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Suriyelilerin Türkçe öğrenme, iletişim ve bilgiye kolay ulaşma konusundaki ihtiyaçlarına çözüm sunmak amacıyla geliştirilen Merhaba Umut'un tanıtım filminde rol aldığı için onur duyduğunu söyleyen Aslı Kızmaz; “Bir sabah uyanıyorsun ve maddi manevi her şeyini geride bırakıp, hiç bir şeyini bilmediğin bir ülkeye gitmek zorunda kalıyorsun, hayattaki en zor duygulardan biri bu ve yaşamayan bilemez. Dilini konuşamadığın, insanlarını tanımadığın, sokaklarını bilmediğin bir yere gidiyorsun. Böylesi büyük bir soruna dikkat çekilen böylesi önemli bir projede yer almaktan büyük gurur duyuyorum.” dedi.

“PROJE FARKINDALIĞI ARTTIRIYOR”

Çok kısa bir süre önce Suriye'deki savaşı konu alan bir filmde rol aldığını belirten oyuncu İlker Kızmaz ise; “Suriyelilerin yaşadıklarıyla ilgili farkındalığı arttıran bir proje. Bu konuyu ünlü birinin ağzından duymak, empati kurmak konusunda yardımcı oluyor ve daha çok insana ulaşmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

TWİTTER’LA TÜM DÜNYA’YA SESİNİ DUYURAN 8 YAŞINDAKİ BANA DA ROL ALDI

Filmde İlker-Aslı Kızmaz çiftine eşlik eden Bana Alabed de tüm dünyanın tanıdığı savaş mağdurları olarak projeye destek verdi. Henüz 7 yaşında, Doğu Halep’in bombalandığı günlerde attığı bir tweet'lerle tüm dünyanın dikkatini bölgeye çekmeyi başaran Bana Alabed, ailesiyle birlikte savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınmıştı. Bana, "Merhaba Umut" uygulamasının Türkiye’deki yeni hayatlarına alışma sürecinde onlara birçok kolaylık sağladığını söyledi.

“TEK İSTEĞİMİZ GERİ DÖNMEK”

Türkiye’ye geldikten sonra Kızılay toplum merkezinde derslere katılarak ve Merhaba Umut uygulamasını kullanarak hızla Türkçe öğrenen Denya Sebsebi ile çalışma hayatına girerek ekonomiye katkıda bulunmayı hedefleyen Fatih Sheikhtaha da filmde rol alan diğer isimler oldu. “Hayalim resim öğretmeni olmaktı ama savaş hem anılarımızı hem de hayallerimizi öldürdü” diyen Denya ve en yakın arkadaşını hava saldırısında kaybeden Fatih de, Merhaba Umut'un, Türkiye’ye dair umutlarını daha da arttırdığını söyledi.

TEKNOLOJİNİN GÜCÜ SURİYELİLER İÇİN UMUT OLDU

Merhaba Umut; sesli çeviri, Türkçe’de günlük hayatta en çok kullanılan kelime ve cümleleri yazılı ve sesli olarak öğrenme, Türkiye’deki günlük yaşam için yardımcı olacak bilgilere kolayca erişim ve Turkcell Arapça Çağrı Merkezi’ne kolay ulaşım özelliklerini barındırıyor.

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