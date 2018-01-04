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Maden ihracatçısının hedefi 6 milyar dolar

04.01.2018 - 15:31

Maden sektörünün 2017 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren Çevik Grup CEO’su Mustafa Selçuk Çevik, yılı yüzde 25 artış ve 4,6 milyar dolarla kapattıklarını söyledi. Çevik 2018 yılı için de yine yüzde 25 civarında bir artış ve 6 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’nin maden ve doğaltaş ihracatını değerlendiren Mustafa Selçuk Çevik, sektörün yüzde 25 civarında bir ihracat artışı yakaladığını açıkladı. Sektörün 2017 ihracat rakamlarını değerlendiren ve 2018 hedefleri hakkında bilgi veren Çevik, “İlk 11 aya bakarak sektör ihracatımızın toplamda yüzde 23-25 aralığında artarak yaklaşık 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. 2018 yılı için yoğun çalışma temposu ve yeni pazar fırsatlarıyla doğaltaş alanında yüzde 30’luk bir artış yakalanabilir. Diğer taraftan metal madenlerde emtia fiyatlarına bağlı olarak yüzde 20’lik bir artış bekliyoruz. Toplamda yüzde 22-25 oranında bir artış ile 6 milyar doları bulacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

ÇİN BÜYÜK FARKLA İLK SIRADA

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar hakkında bilgi veren Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) başkan adayı olan Çevik, “Maden sektörü ihracatında ilk sırada uzun süredir olduğu gibi yine Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 23 artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin’i yüzde 12,5 artış ve 437,5 milyon dolar ihracatla ABD izledi. Üçüncü sıradaki Belçika’ya maden ihracatımız bu sene yüzde 75 artışla 227,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017’de ihracatımızın önemli miktarda arttığı ülkeler arasında özellikle Belçika, İspanya, Bulgaristan, Güney Kore, İsveç, İran ve Japonya’yı saymak gerekiyor. Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleşen ihracat artışımızı hali hazırda Çin’e yaptığımız ihracatla beraber düşündüğümüzde Asya Pasifik Bölgesinde Maden sektör ihracatımızın önemli bir pazar elde etmeye başladığını görüyoruz. İlk defa önemli miktarda ürün sattığımız Tanzanya, Namibya gibi Afrika ile Peru ve Şili gibi Amerika ülkeleri açılmakta olduğumuz pazarların yönlerine dair fikir veriyor” diye konuştu.

GÜNEY AMERİKA BÜYÜK FIRSAT

Sektör için yeni hedef pazarların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çevik şunları söyledi: “Sektörümüzün öncelikli hedefi hiç gitmediğimiz pazarlara gitmek olmalıdır. Güney Amerika’yı karış karış dolaşmamız gerekiyor. Keza Afrika’yı, Türk Cumhuriyetleri de aynı şekilde göz ardı etmemeliyiz. Türkiye’yi, sektörümüzü ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor. Traverten ve mermer ile yeni tanışacak ülkelere yoğunlaşmalıyız. Zaten gelişmiş ülkelerin hepsinde varız ve projelere ulaşabiliyoruz. Henüz traverteni ve mermeri tanımayan ülkeler var, havalimanları yapılıyor, okullar, binalar, devlet binaları, bu tur ülkeleri gezmemiz gerekiyor.”

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar hakkında bilgi veren Çevik, “İlk 11 aylık rakamlara göre, hem doğaltaşta hem de mineral ihracatında en büyük pazarımız uzunca süredir Çin Halk Cumhuriyeti. Çin’e 882 milyon dolar doğaltaş, 666 milyondolar mineral ihracatı gerçekleştirdik. Doğaltaş ihracatında Çin’i 269 milyon dolarla ABD ve 97 milyon dolarla Suudi Arabistan takip etti. Mineral ihracatında ise 206,7 milyon dolarla Belçika ve 140 milyon dolarla İtalya Çin’i izliyor.”

Marka ve mermer lobisi oluşturmanın önemine dikkat çeken Mustafa Selçuk Çevik, “Eğer bir mermer lobisi olsaydı, bizim Amerika'da bir markamız olurdu. İtalyanların çok ciddi bir markası var. Bizim de Türk mermeri vurgusuyla markalaşmamız lazım. Amerika'da Türk taşının kullanılmadığı ev yok diyebilirim. Bir yapı yapılıyorsa Türk taşı kullanılıyor. Ama bir markamız yok. Türk mermerinin bir kalite standardı da yok. Bizim en çok yönelmemiz gereken konulardan biri kalite standardını oluşturmak olmalı” diye konuştu.


Etiketler

  • ihracat rakamları
  • Mustafa Selçuk Çevik
  • sektör ihracatı
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