Konut alacaklar kredi çekmeden önce dikkat! Aradaki fark...

İstanbul’da ev almak istiyorsunuz ama banka banka konut kredisi faizini araştıramadınız. Hürriyet Emlak’ın hesapladığı ortalama metrekare fiyatlarına göre İstanbul’da 500 bin liralık daire için ne kadar faiz ödeyeceksiniz? Toplam geri ödemeniz ne kadar olacak?

Şebnem TURHAN

çekmeniz gerekiyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Lider emlak portalı Hürriyet Emlak verilerine göre İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9 arttı. Ocak 2017’de metrekare ortalama fiyat 4 bin 491 TL iken, Ocak 2018’de 4 bin 892 TL oldu. Yani İstanbul ortalaması için 100 metrekarelik evin yaklaşık 500 bin lira olacağını varsayabiliriz. İstanbul konut kredisi kullanmadan önce yasa gereği 500 bin liralık ev için öncelikle yüzde 20 peşinat ödemeniz şart. Kalan 400 bin lira için 10 yıl yani 120 ay vadeli konut kredisi maliyetini bankaların kendi internet sitesinde yer alan kredi hesaplama bölümlerinden tek tek hesapladık. İşte faiz, aylık ödeme ve toplam geri ödemeleriniz banka banka şöyle: EV almak herkesin hayali. Peki konut kredileri ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da alacağınız ev için hangi bankaya ne kadar faiz ödersiniz? Ev almak için ne kadarlık konut kredisiçekmeniz gerekiyor? İşte tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik. Lider emlak portalı Hürriyet Emlak verilerine göre İstanbul’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 9 arttı. Ocak 2017’de metrekare ortalama fiyat 4 bin 491 TL iken, Ocak 2018’de 4 bin 892 TL oldu. Yani İstanbul ortalaması için 100 metrekarelik evin yaklaşık 500 bin lira olacağını varsayabiliriz. İstanbul konut kredisi kullanmadan önce yasa gereği 500 bin liralık ev için öncelikle yüzde 20 peşinat ödemeniz şart. Kalan 400 bin lira için 10 yıl yani 120 ay vadeli konut kredisi maliyetini bankaların kendi internet sitesinde yer alan kredi hesaplama bölümlerinden tek tek hesapladık. İşte faiz, aylık ödeme ve toplam geri ödemeleriniz banka banka şöyle:

1. Ziraat Bankası

Geri ödenecek miktar: 767.368 TL

Taksit Tutarı: 6.394,74 TL

Faiz Oranı: %1.23

Yıllık Maliyet Oranı: %15.9939

- 120 ay vadeli 100.000.00 TL tutarlı konut kredisine, kredi kullandırım aşamasında tahsil edilecek olan ipotek tesis ücreti dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır. Sigorta masrafları hesaplamaya dahil edilmemiştir.

2. İş Bankası

Geri ödenecek miktar: 749.904 TL

Taksit tutarı: 6.249,20 TL

Faiz oranı: %1.18

Yıllık Maliyet Oranı % 15,3357

- ​Nihai taksit, kredi tutarı, faiz oranı, tahsil edilecek masraf ve komisyonlarla ilgili şubelerinden bilgi alınabilir. Balon ödemeli dönem seçilmesi halinde, taksit tutarları ödeme planında gösterilmektedir.

3. Garanti Bankası

Geri ödenecek miktar: 781.478,16 TL

Taksit tutarı: 6.512,31 TL

Faiz oranı: %1.27

Yıllık Maliyet Oranı: %16,5651

- 120 ay vadeli 100000.00 TL tutarlı krediye uygulanan faiz oranına, kredi kullandırım aşamasında tahsil edilecek olan tahsis ücreti, ekspertiz ücreti ve taşınmaz rehin ücreti masraflarının toplamı dahil edilerek hesaplanan maliyet oranıdır. Sigorta masrafları müşteri ve konut özelinde değişiklik gösterebileceği için hesaplamaya dahil edilmemiştir.

4. Akbank

Geri ödenecek miktar: 774.407,79 TL

Taksit tutarı: 6.453,40 TL

Faiz oranı: %1.25

Yıllık Maliyet Oranı: %16,3009

- Yıllık maliyet oranına kredi tahsis ücreti, Taşınır Taşınmaz Rehin ücreti ve ekspertiz ücreti dahil edilmiştir. Konut sigortası ortalama 1 yıllık 180TL ve DASK prim tutarı ortalama 1 yıllık 120TL’dir. Sigortalar lokasyona ve m²ye göre değişiklik göstermektedir, yıllık maliyet oranına dahil edilmemiştir. Masraflara BSMV dahildir.

5. Yapı ve Kredi

Geri ödenecek miktar: 753.380,16 TL

Taksit tutarı: 6.278,18 TL

Faiz oranı: %1.19

Yıllık Maliyet Oranı*: % 16,3325

- Tahsis Ücreti( 500 TL),ekspertiz ücreti (611 TL ), ipotek tesis ücreti (185 TL), yıllık DASK primi (120 TL) toplam masraf içerisinde yer almaktadır. DASK sigorta primi ortalama olarak verilmiş olup, konutun özelliğine göre değişiklik göstermektedir. İhtiyari sigortalar (Konut ve Hayat) hesaplamaya dahil edilmemiştir.

6. Halkbank

Geri ödenecek miktar: 742.971,77 TL

Taksit tutarı: 6.191,43 TL

Faiz oranı: %1.16

Yıllık Maliyet Oranı: %13.6865

- Yıllık maliyete kredi için tahsil edilen faiz, ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti ve kredi tahsis ücreti dahildir. Konut, Hayat Sigortaları ve DASK dahil değildir.

7. Vakıfbank

Geri ödenecek miktar: 756.866,19 TL

Taksit tutarı: 6.307,22 TL

Faiz oranı: %1.20

Yıllık Maliyet Oranı: % 15.4665

- Krediye uygulanan faiz oranı, tahsis ücreti, varsa taşınmaz rehin tesis ücreti,ekspertiz ücreti ve vergiler dahil hesaplanan maliyet oranıdır. Sigortalar (Konut Paket, DASK, Hayat Sigortaları vb. ) hesaplamaya dahil edilmemiştir.

8. QNB Finansbank

Geri ödenecek miktar: 770.884,80 TL

Taksit tutarı: 6.424,04 TL

Faiz oranı: %1.24

Yıllık Maliyet Oranı: % 14.2293

- 120 ay vadeli 100,000 TL tutarındaki düzenli ödemeli konut kredisi için liste faiz oranı ile hesaplanmıştır. Yıllık maliyete kredi için tahsil edilen faiz, ipotek tesis ücreti, ekspertiz ücreti ve kredi tahsis ücreti dahildir. Konut, Hayat Sigortaları ve DASK dahil değildir.

9. Denizbank

Geri ödenecek miktar: 853.795,63 TL

Taksit tutarı: 7.114,96 TL

Faiz oranı: %1.47

Yıllık Maliyet Oranı: %19.37

- 100.000 TL 12 ay vadeli konut kredisi için geçerlidir.(Yıllık Maliyet Oranına sigorta primleri dahil değildir.)

10. TEB

Geri ödenecek miktar: 810.055,93 TL

Taksit tutarı: 6.750,46 TL

Faiz oranı: %1.35

Yıllık Maliyet Oranı: %17.6157

- Konut kredilerinde Efektif Aylık Faiz Oranı / Aylık Maliyet Oranı (%) ve Efektif Yıllık Faiz Oranı / Yıllık Maliyet Oranı (%) için Kredi Tahsis Ücreti, Ekspertiz Ücreti ve İpotek Tesis Ücreti dahil edilmiştir. Masraf ve komisyonlarla ilgili nihai bilgi için en yakın TEB Şubesi’ne başvurabilirsiniz.

Not: Tüm hesaplamalar bankaların internet sitelerinde yer alan hesaplama araçlarıyla yapılmıştır.

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