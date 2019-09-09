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Japonya büyümede revizeye gitti

09.09.2019 - 09:13
Japonya büyümede revizeye gitti | Genel Haberler

Japonya ikinci çeyrek büyümesini yüzde 1.3 ile aşağı revize etti.

Japonya ekonomisi ABD-Çin ticaret savaşının işletme harcamalarında aşağı yönlü revizyona neden olmasıyla ikinci çeyrekte öncü veriye göre daha yavaş büyüdü.

Küresel ekonomide zayıflık ve ticaret korumacılığı büyümeye yönelik risk oluşturuyor ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) gelecek haftaki toplantısında ekonomiye verdiği desteği
artırması için üzerindeki baskıyı artırdı.

Kabine Ofisi tarafından açıklanan revize edilmiş verilere göre, ekonomi, ikinci çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %1.3 ile ekonomistlerin beklentilerine paralel büyüdü. Ancak ekonomi öncü
veriye göre %1.8 büyümüştü.

Totan Research baş ekonomisti Izuru Kato, "Büyümenin Ekim-Aralık çeyreğinde eksiye geçme ihtimali var. Eğer bu tür negatif büyüme ile ilgili endişeler (önümüzdeki aylarda)
derinleşirse, Japonya Merkez Bankası faizleri daha da eksiye düşürmeyi düşünebilir" dedi.


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