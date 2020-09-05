İşte bu haftanın kazandıranları | Genel Haberler

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,29'luk kayıpla tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 1,29 azalışla 1.086,32 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.064,42, en yüksek 1.102,38 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da mali endeks yüzde 1,08 gerileme ile 1.125,26 puana, sanayi endeksi yüzde 0,82 azalarak 1.556,39 puana ve hizmetler endeksi yüzde 0,19 düşüşle 996,81 puana gerilerken, teknoloji endeksi yüzde 1,04 artışla 1.634,87 puana yükseldi.



MPL SAĞLIK, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 7,25 ile MPL Sağlık oldu. MPL Sağlık'ı, yüzde 6,41 ile Eczacıbaşı İlaç ve yüzde 3,48 ile Bizim Mağazaları izledi.



Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 7,66 ile Türkiye Sigorta, yüzde 6,83 ile Zorlu Enerji, yüzde 6,54 ile Doğuş Otomotiv şeklinde sıralandı.



Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 5 milyar 642 milyon 97 bin 26 lirayla Şişecam, 4 milyar 400 milyon 976 bin 892 lirayla ASELSAN ve 3 milyar 939 milyon 8 bin 87 lirayla Kardemir (D) yer aldı.



Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 41 milyar 137 milyon 800 bin lirayla Bim Mağazalar, 38 milyar 486 milyon 400 bin lirayla ASELSAN ve 37 milyar 455 milyon 214 bin 199 lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.



ALTIN, DÖVİZ YÜKSELDİ



24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,11 kazançla 462,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,10 artışla 3.064,00 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,57 değer kazanarak 7,4550 liraya, avronun satış fiyatı da yüzde 0,85 artışla 8,7910 liraya çıktı.

Geçen hafta 9,8110 olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,70 artışla 9,8800 liraya ulaştı. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,37 değer kazanarak 8.1790 liradan kapandı.



YATIRIM FONLARI



Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,21, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,89 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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