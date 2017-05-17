İstanbul'da İtaksi dönemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'da şehir içi ulaşım için yeni bir dönem başlattı. Yeni geliştirilen İtaksi uygulamasıyla İstanbullu vatandaşlar tüm taksi hizmetlerini mobil uygulama üzerinden halledebilecek. Taksilerde isteyen müşteriler ödemelerini İstanbulkart ile yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'da taksi kullanımı konusunda yeni bir adım attı. UBER benzeri "İtaksi" isimli bir uygulama geliştiren belediye İstanbul'da boş gezen taksileri farklı yerlerde bekleyen müşteriler ile buluşturmayı hedefliyor. İtaksi kullanan vatandaşlar ödemelerini İstanbulkart veya mobil ödeme ile yapabilecekler. Ayrıca araçlar GPS sitemi ile sürekli kontrol edilebilecek. Araçlarda yolcu güvenliği için panik butonları da bulunacak.

İLK OLARAK 4 BİN TAKSİDE UYGULANACAK

İBB İtaksi projesi lansmanı yapıldıktan sonra ilk 4 bin adet taksi için ekipman montajına başlanacak. İlk 4 bin taksi çalışma ruhsatnamelerinin süreleri bitenlerden seçilecek olup sonraki aşamada 17 bin 395 taksinin peyderpey sisteme kaydolması hedefleniyor.

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Montaj alanı için ise İETT Hasanpaşa ve İETT Topkapı garajları seçildi. Söz konusu alanlarda 8’er adet olmak üzere toplam 16 aracın aynı anda montaj yapılabileceği montaj istasyonu mevcut.

İŞTE İTAKSİ UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilmesi,

Sorgulara ve çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için, kullanıcıya, kendi tercihlerine göre, en uygun güzergah alternatiflerinin sunulması,

Araç takip hizmetlerini kullanan sisteme kayıtlı araçların uzaktan izlenebilmesi ve bunlardan çağrı kapsamında olanların yolcuya yönlendirilmesi,

Sürücülerin ve yolculuğun hizmet kalitesinin puanlanması sağlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması,

Hangi araçta hangi şoförün çalıştığının takibi ve şoför hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması,

Sürücüleri ve araçları kayıt altında tutarak müşteri güveninin ve emniyetinin arttırılması,

Zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi, Toplu ulaşım hizmetine erişim kolaylığı,

Trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılması ile gereksiz trafik yoğunluğunun engellenmesi,

Güncel hayatın bir parçası olan kredi kartı ve diğer akıllı ödeme sistemleri (İstanbulkart, mobil ödeme vb.) entegrasyonu ile ulaşım sektörüne nakit dışında da alternatif ödeme yöntemlerinin kazandırılması. Sisteme kayıtlı taksilerin takip edilebilmesi ile mükerrer taksi plakası kontrolünü,

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