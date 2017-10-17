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İstanbul’un 20 mahallesi zengin 417’si yoksul

17.10.2017 - 09:41

İSTANBUL Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi’nin yürüttüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği “Mahallem İstanbul Projesi”ne göre, İstanbul’daki en yüksek sosyoekonomik statüye sahip olan 20 mahallede İstanbul nüfusunun yüzde 1.6’sı yaşıyor. Sosyoekonomik statüsü düşük grupta yer alan mahallelerin nüfustaki karşılığı yüzde 35.1 olurken, bu grupta 417 mahalle var. Sonuçlar, İstanbul’da her 3 kişiden 1’inin düşük sosyoekonomik statü grubunda yer aldığını gösteriyor.

Mahallem İstanbul Projesi kapsamında İstanbul’un 959 mahallesi incelenerek sosyoekonomik statü değerleri saptandı. Elde edilen verilerden hareketle İstanbul’daki mahalleler 8 farklı kategoride sınıflandırıldı.

BEŞİKTAŞ ÖNDE

A+’dan E’ye kadar yapılan sınıflandırmada, en yüksek sosyoekonomik  statünün gösterildiği A+ grubunda 20 mahalle yer aldı. Beşiktaş’tan 10, Kadıköy’den 4, Beyoğlu’dan 2, Bakırköy’den 2, Şişli ve Beykoz’dan ise 1 mahalle en yüksek sosyoekonomik statü skoruna sahip oldu. En yüksek sosyoekonomik statü sıralamasında ikinci grupta yer alan 58 mahalle ise nüfusun yüzde 4.9’unu kapsıyor. İstanbul’da yaşayan her 100 kişiden 6’sı yüksek gruplarda yer alıyor. Orta grupta yer alan mahallelerin sayısı 329 iken, bu mahalleler yaşayanlar İstanbul’un yüzde 42.2’sini temsil ediyor.


Etiketler

  • Beşiktaş
  • Mahallem İstanbul Projesi
  • En yüksek sosyoekonomik statü
  • Bakırköy
  • şişli
  • zengin mahalle
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