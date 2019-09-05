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İngiltere parlamentosundan önemli erken seçim kararı

05.09.2019 - 09:34
İngiltere parlamentosundan önemli erken seçim kararı | Genel Haberler

İngiltere parlamentosu anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarıyı onayladı, hükümetin Brexit'ten iki hafta önce erken seçim teklifini reddetti.

İngiliz Parlamentosu dün yapılan oylamada Başbakan Boris Johnson'ın ülkeyi 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız çıkarmasını engelleyen tasarıyı onayladı ancak Johnson'ın 31 Ekim'de planlanan Brexit'ten iki hafta önce erken seçim talebini reddetti. 

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda dün akşam yapılan oylamada, anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefet partileri ve Johnson'ın Muhafazakar Parti'sindeki 
muhalif vekillerin gündeme taşıdığı yasa tasarısı 299'a karşı 327 oyla kabul edildi. 

Tasarı, hükümeti AB'den çıkış şartları ve biçimini belirleyen bir anlaşmaya varmadığı takdirde, anlaşmasız Brexit'ten ziyade Brexit'in 3 ay ertelemesini talep etmeye zorluyor. 

Avam Kamarası'nda Salı günü yapılan oylamada ise parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp parlamenterlere veren teklif kabul edilmişti.Haberin Orjinali İçin Tıklayın 

Muhalefetteki İşçi Partisi genel başkanı Jeremy Corbyn, tasarının parlamentonun üst kanadı olan Lordlar Kamarasın'dan geçtikten ve yasalaştıktan sonra erken seçim yapmayı kabul 
edeceğini söyledi. Ancak, Johnson'ın önerdiği seçim tarihiyle aynı fikirde olup olmadığını söylemedi. 

Johnson, tasarının AB ile Brexit müzakerelerini bitirdiğini ve 2016 referandumunu tersine çevirmek için tasarlandığını söyledi.


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