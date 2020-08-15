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İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak

15.08.2020 - 15:58
İkinci el araç satışları "Güvenli Ödeme Sistemi" ile yapılacak | Genel Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenli ödeme sistemine ilişkin, "İşlem güvenliğini temin edecek uygulama, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "3 Şubat'ta tüm noterlerde uygulanmaya başlayan güvenli ödeme sistemi, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ikinci el araç satışlarında zorunlu hale geldi. İşlem güvenliğini temin edecek uygulama vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.


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