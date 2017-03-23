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İhracatçılara yeşil pasaportta yeni gelişme

23.03.2017 - 08:54

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 1 milyon doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine, ihracat tutarlarına göre değişen sayıda hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, ihracatçılara, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yılda üzeri hapis cezasına mahkum olmamaları, ya da affa uğramış olsa bile anayasal düzene karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, hileli iflas, kara para aklama gibi kararla belirlenen suçlardan mahkum olmaları halinde iki yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecek. Pasaport, eş ve çocukları kapsamayacak.

Karar kapsamında, son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı; 1-10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10-25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50-100 milyon dolar arasında olan firmaların dört, 100 milyon üzeri olan firmaların beş yetkilisine hususi pasaport verilebilecek.

Bu tutarlarda mal ihracatı yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek.

Hususi damgalı pasaport başvurusu İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığınca ortak belirlenen talep formu aracılığıyla yapılacak.


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