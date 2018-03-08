‹ Önceki Haber 220 yatırım fonu kazandırdı 220 yatırım fonu kazandırdı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse sattı Yabancı yatırımcı hisse sattı

Halktan geldi, borca gitti!

08.03.2018 - 16:15

Medikal Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri yüzde 36.2 hissesini halka arz etmiş ve halka arzın büyüklüğü 1.38 milyar lira olmuştu.

Şebnem TURHAN

Şirkete halka arzdan 600 milyon liralık sermaye girişi sağlanmıştı. Şirket dün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada halka arzdan elde edilen tüm nakdi, net mali borçluluğunu azaltılması için kullandığını duyurdu.

Bilançosuna göre 31 Aralık 2017 itibariyle MLP Care’in net borç rakamı 1 milyar 381 milyon TL seviyesindeydi. Bu tutarın yüzde 33’ü TL ve yüzde 67’si ise Euro cinsindendi.

Bilançodaki verilerine göre net zarar 133 milyon TL olarak gerçekleşirken bunda döviz bazında borçlardan kaynaklanan kur farkı giderleri etkili oldu. Halka arzla birlikte gerçekleşen 600 milyon TL’lik sermaye artışı borçların azaltılmasında kullanılırken sermaye artışı sonrası proforma bazda bir defaya mahsus halka arz giderleri de hariç bakıldığında net zarar yerine 47 milyon TL net kar oluştu.

Halka arzda Singapur Maliye Bakanlığı’nın sahibi olduğu Temasek Holdings, Liv Hospital ve Medical Park’ın sahibi MLP Sağlık Hizmetleri'ne yüzde 15.7 oranında ortak olmuştu. 


‹ Önceki Haber 220 yatırım fonu kazandırdı 220 yatırım fonu kazandırdı Sonraki Haber › Yabancı yatırımcı hisse sattı Yabancı yatırımcı hisse sattı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
998 TL        
BORSA
1.007 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.