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Güler Sabancı: Hepimizin ortak paydası Cumhuriyet’tir

28.10.2019 - 12:02
Güler Sabancı: Hepimizin ortak paydası Cumhuriyet’tir | Genel Haberler

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Yıllardır 'Birlikten Cumhuriyet Doğar' diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır" dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Sabancı Topluluğu'nun neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt olduğunu aktardı. Cumhuriyet'in herkesin ortak paydası olduğunu belirten Sabancı, şunları kaydetti: "Yıllardır 'Birlikten Cumhuriyet Doğar' diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Onu yaşatmak, onu geliştirmek ve gelecek nesillere taşımak da hepimizin görevidir. Biz, Sabancı olarak, Ata’mızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden aldığımız güç ve ilhamla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyetimizi yaşatıp bugüne getiren herkese sonsuz şükran duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

81 KELİME İLE 81 İLİ ANLATTILAR

Açıklamaya göre, Sabancı Holding'in 29 Ekim için hazırladığı özel reklam filminde, "Cumhuriyetle birdir tüm kalpler" sloganı ile birlikteliğin önemine vurgu yapıldı.

Filmde, Türkiye'nin dört bir yanından yaşamları ve yüzleri konu edinen çarpıcı kareler yer aldı. Karadeniz'in yeşil yaylalarından Mardin'in dar sokaklarına uzanan hikayelerle; doğudan batıya, halaydan horona uzanan kardeşlik yelpazesinde anlamlı mesajlar verildi. 12 kişilik kadronun yaklaşık 5 bin kilometre yol katederek Anadolu'nun dört bir yanını dolaştığı reklam filminin dikkati çeken şarkısı da rap tarzında yorumlandı.

Cumhuriyet'in birleştirici gücünü öne çıkaran reklam filminin müziğinde yer alan 81 kelimeyle Türkiye’nin 81 iline referans verildi.

3 kişilik yazar ekibi tarafından özel olarak yazılan müzik çalışmasında, gençlerin dinamizmini ve Anadolu insanının samimiyetini anlatan satırlar yer aldı.


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