Gram altın 466 lira seviyelerinde | Genel Haberler

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 465,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 467 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 465,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.117 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.



Analistler, dolar endeksinin dün, son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin ardından bugün tepki alımlarıyla toparlanmasının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.



Bugün Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.944 doların destek, 2.000 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

"ALTINDA KRİTİK SEVİYE 1962 DOLAR"

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

ABD’den dün karşıladığımız ISM imalat PMI verilerinin güçlü gelmesi ile yeniden küresel açıdan bir toparlanma eğilimine giren ABD doları karşısında Ons altın fiyatları dün gördüğü $1.992,50 seviyesinden $1.965 seviyelerine kadar geri çekilme yaşadı. Çarşamba gününe de Amerikan dolar endeksinin bu yeniden toparlanmasının yarattığı baskı etkisi altında başladı. Ons altın fiyatlarında bugün yükseliş eğilimlerinde önce $1.968 ardından da $1.971 seviyelerini kritik direnç eşikleri olarak görüyoruz. $1.968-$1.972 bandında hafif yatay bir trend izleyebilir ve $1.972 üzerinde 4 saatlik dilimde kalıcılığı sağlarsa yukarı hareketin kuvvetlenme olasılığı güçlü olabilir şeklinde bekliyoruz. Gün içinde özellikle Euro Bölgesinin en güçlü ekonomisi olan Almanya’dan olumlu haberlerin gelmesi durumunda ve bunun Euro/dolar paritesindeki yükselme eğilimi yaratması halinde $1.972 üzeri hareketler daha da güçlenebilir. Aksi yönde ise Ons Altın’daki geri çekilmelerde $1.962 seviyesi ilk destek noktası olarak göze çarpıyor. Bu fiyatın altına sarkmalarda $1.960 seviyesinden dahi gerilemeleri gözlemleyebiliriz. Gram Altın’da ise Çarşamba günü erken saatlerde 464TL-466TL bant aralığında başlayan hareketlerde alım için 464TL fiyat seviyelerinin yakalanması halinde buralardan yapılacak alımları kısa vadede fırsat niteliğinde gördüğümüzü söyleyebiliriz. Özellikle eğer Ons Altın yukarıda belirttiğimiz çıtayı aşar ve bu da Gram Altın’ın 468TL seviyesi üzerindeki hareketini kuvvetlendirirse 470TL fiyat üzerine ivmelenmenin kuvvetli olabileceğini tahmin ediyoruz.

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