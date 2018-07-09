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Gerçek öykülerle girişimcilik kitabı

09.07.2018 - 09:09
Gerçek öykülerle girişimcilik kitabı

Türk ekonomisi son yıllarda hızla büyürken, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketler de bu büyümenin etkisiyle sıfırdan zirveye çıktı. Peki bu şirketler başarıyı nasıl yakaladı? Yurtdışındaki devlerin dikkatini nasıl çekti? Girişimciliğin altın kuralları neler? Başarılı bir girişimin sırrı nedir? Bir işin tutması için doğru hamleyi ne zaman yapmalı?

Hürriyet gazetesi ekonomi editörü Ceyhun Kuburlu, “Deli misin sen?” adlı kitapta bu soruların yanıtlarını gerçek örneklerden yola çıkarak aradı.

‘Deli misin sen’ kitabındaki başarı hikayelerinin kahramanları hepimizin tanıdığı insanlar. Yemeksepeti’ni kuran ve 589 milyon dolara Almanya merkezli dünyanın en büyük online yemek siparişi platformu Delivery Hero’ya satan Nevzat Aydın, Türkiye’yi ‘low cost’ yani düşük maliyetli havayolları ile tanıştıran ve uçuran Ali Sabancı, muhabir olarak girdiği meslekte kendi kanalının başına oturan Acun Ilıcalı, ‘1 liralık simit’ ile dünyayı fetheden Abdullah Kavukcu, dünya futboluna Türk yetenekleri ihraç eden Altınordu Futbol Kulübü’nün Başkanı Mehmet Özkan, Türkiye’yi ve dünyayı uygun fiyata giydiren LC Waikiki’nin ortaklarından Vahap Küçük, Türk rakısını dünyaya duyuran Galip Yorgancıoğlu, sinema zincirinden yapımcılık koltuğuna uzanan hikayesiyle Muzaffer Yıldırım ve elbette kadınların her işi başarabileceğinin en güzel örneği Big Chefs’in kurucusu Gamze Cizreli ile teknolojiyi perakende ile birleştiren Cem Boyner...

Kitapta hiç duymadığınız yenilgiler, başarıya giden yolun komik, komik olduğu kadar zor yolları anlatılıyor.


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