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Gazprom Çin'e doğal gaz sevkıyatı yapacak

29.05.2019 - 08:36
Gazprom Çin'e doğal gaz sevkıyatı yapacak | Genel Haberler

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov "(Rus gazının Çin'e sevkiyatı) İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019’da başlayacak” dedi.

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov ,Rusya’nın St. Petersburg kentinde yaptığı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattının yıl sonuna kadar faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi. 

Projede gaz sevkiyat kapasitesinin kademeli bir şekilde artacağını belirten Markelov, “İlk sevkiyat günlük 10 milyon metreküplük kapasiteyle 1 Aralık 2019’da başlayacak.” dedi. 

Gazpromexport Başkanı Elena Burmistrova, bir süre önce yaptığı açıklamada, Çin’in Sibirya’nın Gücü ile halihazırda planlanan doğal gaz sevk miktarını artırmak istediğini ifade etmişti. 

Rusya ile Çin arasında 2014’te imzalanan anlaşmayla, Rusya’nın Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz temin etmesi planlanıyor. 


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