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Filtre taktırmayan termik santrallere "çevre cezası" geliyor

28.11.2019 - 13:58
Filtre taktırmayan termik santrallere "çevre cezası" geliyor | Genel Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Termik santrallerin filtrelemelerini yapmaları için 6 ay içerisinde bu işe başlayıp, filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Fiilen 6 ay içerisinde termik santrallerimiz bu projelere başlamazsa Bakanlığımız 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebilir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin filtreleme projelerine fiilen 6 ay içerisinde başlamazsa, 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebileceklerini bildirdi.

Kurum, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirilen "4'üncü Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları"nın açılışının ardından, çıkışta gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Termik santrallere taktırılacak filtrelerin devletin bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin soruya Kurum, "Filtreleri devlet kendi bütçesiyle taktıracak" şeklinde bir ifade kullanmadığını vurguladı.

Termik santrallerin ürettiği enerjiye ihtiyaç olunduğunu belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Bir taraftan da bu enerji üretiminden kaynaklı bacaların çevre kirliliğini engellemek adına bacalara filtre takma zorunluluğu getirdik. Bunu AK Partimizin de içinde olduğu tüm Meclisimizle oy birliği içerisinde bu yılın sonuna kadar süre verilmişti. Bir kısım santraller buna ilişkin çalışmalarını başlattılar, bitirme aşamasına geldiler. Bir kısmı da fiilen projelendirme aşamasında. Mevcut tasarı, kanun 2022 yılına kadar 2,5 yıllık süre veriyor gibi gözükse de buradaki durum şudur; termik santrallerin filtrelemelerini yapmaları için 6 ay içerisinde bu işe başlayıp bir şekilde o filtreleme projelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.
Fiilen 6 ay içerisinde termik santrallerimiz bu projelere başlamazsa Bakanlığımız 6'ncı aya müteakip normal çevre cezalarının 20 katına kadar ceza kesebilir. Eğer 6'ncı ayın sonunda fiilen bu işletme ne bir proje vermiş ne çevre kirliliğine dair bacasına tedbir almaya yönelik bir proje, üretim sağlamamışsa biz de bu fitrelemeye ilişkin vatandaşımızın sağlığını, hayatını ilgilendiren konuda adımı devlet olarak atarız. İşi gerekirse resen yapar ilgili yükleniciden de bedelini alırız diyoruz. Yoksa buraya filtrelemeye ilişkin devletimiz para harcayacak ve filtreleme projesini devlet olarak biz kendi bütçemizden gerçekleştireceğiz diye bir ifade kullanmadık."

"BEDELİNİ İLGİLİ TERMİK SANTRALDEN ALIRIZ"

Bakan Kurum, 6 ay içerisinde filtreleme işinin başlamasını ve en kısa zamanda bu konuya ilişkin de tüm termik santrallerin tedbir almasını istediklerini vurguladı.
Projenin santrallerin büyüklüğüne göre zaman aldığını dile getiren Kurum, bu kapsamda çalışmalara 6 ay içerisinde başlanması gerektiğini; 2,5 yılın sonunda bütün bacalar ve termik santrallerin bu noktada tedbirlerini almak zorunda olduğunu ifade etti.

Düzenlemenin, tedbir alınmazsa 6'ncı ayın bitmesine müteakip ceza kesme, kapatma yetkilerini de içeren bir düzenleme olduğunu aktaran Kurum, "Amacımız tüm firmalarımızın 6 ay içerisinde bu işe başlamalarını sağlamaktır. Başlamadıkları takdirde hem ceza keser hem de devlet olarak vatandaşımızın sağlığını ilgilendiren projeleri yapar, bedelini de ilgili termik santralden alırız." diye konuştu.


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